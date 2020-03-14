Дружина і коханка загиблого на вечірці у Діденко з'їхалися

Дружина і коханка 24-річного Юрія Алферова, який загинув на вечірці у відомої блогерки Катерини Діденко, стали жити разом.

Про це в своєму Instagram повідомила коханка загиблого Олена Переверзєва. Як з'ясувалося, саме з нею він був у сауні в момент трагедії.

"Катя зараз переїхала до мене. Ми головна опора і підтримка один одного. Я її люблю", – повідомила дівчина своїм фоловерам.

Дружина і коханка Алфьорова з'їхалися Instagram Олени Переверзєвої

При цьому дружина Алфьорова зізналася, що була щаслива в стосунках зі своїм чоловіком і його коханкою і їх влаштовували стосунки втрьох.

Дружина і коханка Алфьорова з'їхалися Instagram Олени Переверзєвої

"Знаю, для більшості з вас це звучить дико, але просто на секунду перестаньте засуджувати трьох дорослих людей, які нікому не завдавали зла, а просто були щасливі разом. Так щасливі, як ніколи раніше. Дві дівчини втратили свого коханого чоловіка", – написала Олена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Юрій Алфьоров, який загинув на вечірці Катерини Діденко, мав стосунки з двома жінками. Вони жили разом в одній квартирі.

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