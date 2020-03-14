Дружина і коханка загиблого на вечірці у Діденко з'їхалися

Дружина і коханка 24-річного Юрія Алферова, який загинув на вечірці у відомої блогерки Катерини Діденко, стали жити разом.
Про це в своєму Instagram повідомила коханка загиблого Олена Переверзєва. Як з'ясувалося, саме з нею він був у сауні в момент трагедії.
"Катя зараз переїхала до мене. Ми головна опора і підтримка один одного. Я її люблю", – повідомила дівчина своїм фоловерам.
Дружина і коханка Алфьорова з'їхалися
Instagram Олени Переверзєвої
При цьому дружина Алфьорова зізналася, що була щаслива в стосунках зі своїм чоловіком і його коханкою і їх влаштовували стосунки втрьох.
Дружина і коханка Алфьорова з'їхалися
Instagram Олени Переверзєвої
"Знаю, для більшості з вас це звучить дико, але просто на секунду перестаньте засуджувати трьох дорослих людей, які нікому не завдавали зла, а просто були щасливі разом. Так щасливі, як ніколи раніше. Дві дівчини втратили свого коханого чоловіка", – написала Олена.
Остання частина історії знайомства з R ... ⠀ - До речі, мене звуть Юра. - А мене Лена) ⠀ Ми стояли поруч із зоною однією з практик і трималися за руки. У цей момент там були хлопець і дівчина, які разом прийшли на вечірку. ⠀ Я сказала Юрі, що захоплююся парами, що не замикаються в битовусі, а знаходять способи розвивати відносини, приходячи на такі вечірки, наприклад. ⠀ "Так? Здорово! Треба тебе познайомити з моєю дружиною, вона теж десь тут!" ⠀ У той момент у мене всередині все обірвалося ... "Дружина ... Дружина. ДРУЖИНА !!!" ⠀ Поки я в ступорі стояла і намагалася зрозуміти, як тепер себе вести, в кімнату зайшла Вона. Красива і дуже доброзичлива: ⠀ - О, а ось і Катя! Катя, це Лена! - Вітання! Так, я бачила, як ви цілувалися, вирішила не заважати) ⠀ Продовження в каруселі. # знакомство_с_R
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Юрій Алфьоров, який загинув на вечірці Катерини Діденко, мав стосунки з двома жінками. Вони жили разом в одній квартирі.
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