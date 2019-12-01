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2 грудня • оновлено в 11:19
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Друкували гроші без міри: в РФ пояснили трагедію росіян перед розвалом СРСР

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Вклади радянських громадян знецінилися за останні роки існування СРСР, коли держава друкувала занадто багато грошей.

Про це заявив перший міністр економіки Росії Андрій Нечаєв, передає URA.RU.

За його словами, перед розпадом Радянського Союзу Держбанк друкував гроші "без усілякої міри", а підприємства через кооперативи переводили в готівку величезні суми й виплачували зарплати своїм співробітникам.

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"Внаслідок цього в населення накопичилися величезні грошові доходи, а ціни контролювалися, що в підсумку виражалося в тотальному дефіциті товарів. І коли ціни були лібералізовані, відбувся стрибок цін, а ці вклади формально знецінилися", – сказав Нечаєв.

Черги в СРСР, ілюстрація

Черги в СРСР, ілюстрація

fakeoff.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше Горбачов назвав винними в розвалі СРСР організаторів серпневого путчу 1991 року. Він додав, що усвідомлював можливі ризики перебудови, проте все керівництво країни розуміло, що зміни необхідні.

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СРСР
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Унитазцы сегодня в угаре)))
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