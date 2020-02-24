Другий Зеленський: в Росії знайшли заміну Путіну

Журналіст Юрій Дудь ідеально підходить на роль російського Зеленського, який надалі може замінити нинішнього президента Росії Володимира Путіна на посаді.

Таку думку висловив російський публіцист Станіслав Бєлковський "Еху Москви". Він підкреслив, що Дудь, який зняв фільм про СНІД в Росії, сприймається як рятівник росіян.

"Дудь ідеально виглядає як фігура російського Зеленського. Ми пам'ятаємо, що Володимир Олександрович Зеленський – це український актор і шоумен, який в минулому році став президентом, отримавши в другому турі виборів 73% голосів. З тих пір пішли розмови про те, чи є в Росії аналог Зеленського", – сказав Бєлковський.

За його словами, Дудь набуває все більше підтримки в абсолютно різних колах.

"Наприклад, Олексій Кудрін, голова Рахункової палати, дуже високо оцінював фільм Дудя про СНІД і дав масу доручень, пов'язаних з контролем і перевірками того, яке насправді стан епідемії СНІДу в Росії і не занижують чи органи виконавчої влади різні критичні цифри. Швидше за все, занижують. тому якби Олексій Кудрін з його досвідом і потенціалом, в тому числі фінансових, підтримав Юрія Дудя як політика, цей альянс (навіть не побоюся цього слова, тандем) міг би сформувати в нашій політиці абсолютно нову якість не тіль про на думських виборах 2021 року, але і взагалі", – вважає Бєлковський.

Дудь може замінити Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський фінансист і блогер Слава Рабинович заявив, що телеведучий Юрій Дудь зможе поборотися за пост президента РФ тільки після закінчення "диктатури путінської ОЗУ".

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