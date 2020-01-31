Путіну потрібно довічне: опозиціонер розповів про проблему в Росії

Російський опозиціонер Олександр Риклін заявив, що президент РФ Володимир Путін погодиться очолити новий пост глави держави, створений для нього шляхом змін до Конституції, тільки за однієї умови.

"Що б не говорили експерти, конституційна реформа в нинішньому вигляді не вирішує головну проблему – вона не гарантує Путіну довічного правління", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

"Я стверджую, що він ніколи не погодиться на будь-яку роль, при якій будь-який чинний президент зможе його з цієї посади зняти одним указом", – підкреслив опозиціонер.

Володимир Путін

Разом з тим він звернув увагу на явні ознаки відновлення міжнародного визнання Росії, зокрема, на той факт, що "не просто підтверджена участь російської делегації в сесії ПАРЄ, а й Петро Толстой стає спікером ПАРЄ".

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"Це рівно те, що зараз потрібно Путіну. Тому що міжнародне визнання дає йому карт-бланш. Можливо, не на все, але на дуже багато чого з того, що він збирається робити всередині Росії для остаточної консервації своїх владних повноважень і для створення ситуації, за якої вони вже не можуть бути ніким оскаржені", – резюмував Риклін.

Як писав OBOZREVATEL, виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін оголосив про початок конституційної реформи. Він додав, що не вважає принциповою вимогу про неможливість балотуватися на пост президента більше двох термінів поспіль. Пізніше в Росії запропонували перейменувати посаду президента на "верховного правителя".

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