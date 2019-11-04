"Дотиснули Україну": волонтер побачив поганий знак в розведенні сил на Донбасі

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що візит в Золоте депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова був провокацією.

"Ця людина широко відома своїми шовіністичними поглядами, від нього чогось іншого очікувати не варто", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

У цьому контексті волонтер визнав: "На жаль, це далеко не перший випадок, коли ті чи інші офіційні особи Росії з'являються на окупованих територіях. На жаль, тут окрім якихось дипломатичних нот протесту інших механізмів я не бачу".

"Ворог радіє нашим діям", – сказав волонтер

У той же час Тука розповів, що дійсно має насторожити військово-політичне керівництво України. "Якщо дивитися на ситуацію на стратегічному, а не на оперативному рівні, то мене набагато більше турбують деякі заяви, які були зроблені російськими політиками 2 і 3 листопада. Контекст їх приблизно такий: "Ми дотиснули Україну".

"Вони для себе вважають кроки України успіхом Росії", – зауважив волонтер. І додав: "Якщо ворог радіє нашим діям, я не розумію, чому такі дії у мене повинні викликати оптимізм".

Як писав OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув в непідконтрольну частину населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР". Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

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