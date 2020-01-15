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15 січня • оновлено в 17:00
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Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов
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Досидит ли Путин на посту президента?

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Любопытные события в России. Неожиданная отставка правительства после оглашения Послания президента. На самом деле, ничем не обоснованная.

В Послании Путин задал вектор транзита власти, сильно напоминающий казахстанский сценарий:

- он становится председателем Госсовета и прекращает быть президентом (недаром он бросил фразу, что не важно, будет ли ограничение на два срока). При этом Медведев - де-факто вице-президент, на котором сейчас обкатают будущие полномочия Путина в Госсовете (и если слово "подряд" уберут, то Медведев может стать президентом лишь на один срок);

- полномочия президента в части управления правительством уменьшаются и частично передаются в парламент;

Новини
Кабмин России ушел в отставку сразу после послания Путина

- вертикаль власти удлиняется на уровень местного самоуправления (непонятно, как именно, но вызывает тревогу);

- уменьшается самостоятельность и так запуганных судей ВС и КС;

- все это проводится через референдум одновременно с парламентскими выборами, на котором помимо этих "политических" поправок будет куча социальных вопросов, что позволит Единой России уверенно сохранить большинство в Думе.

Не думаю, что это окончательный сценарий, и что белорусский вектор отброшен, но программа-минимум в целом ясна. Вопросов сейчас два - кто премьер и досидит ли Путин до 2024го года в качестве президента?

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Автор
Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов
Тема
Вибори в Росії
Особи
Дмитро Медведєв Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ильи Пономарева
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Что за нездоровое возбуждение? чего забился в падучей? кстати,денежки верни,ворюга.....В стране перемены к лучшему,но скакуасам это неведомо....
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
!Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.Витренко рассказал в интервью порталу «Гордон», опубликованном 15 января, что в ходе беседы Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки» и напрямую с Витренко обсуждал детали. Такой уровень осведомленности главы государства, по мнению Витренко, «лишний раз доказывает, как для России важна эта тема». «Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — заявил он. Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным». Также исполнительный директор «Нафтогаза» опроверг слова бывшего замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о якобы «хамской манере» ведения переговоров у россиян. Витренко заявил, что не заметил хамства ни по отношению к себе, ни к кому-либо из членов украинской делегации, в том числе и к президенту Украины Владимиру Зеленскому
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Земцев Артур
Земцев Артур
Почалось! А ведь никто предположить не мог даже ничего подобного!
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