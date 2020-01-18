Досі вбиває: розкрито страшну таємницю "Чорнобиля-2"

Наслідки радіаційної аварії на заводі "Червоне Сормово" (Горький – зараз Нижній Новгород, Росія), де будували атомні підводні човни, 18 січня 1970 року, досі впливають на людей – ліквідаторів НП. Через викид небезпечних речовин подія нагадує вибух на ЧАЕС в Україні.

У тому місяці в цеху йшов монтаж двох субмарин: К-308 і К-320, тому на зміни виходили і у вихідні. В одну з неділь бригаді монтажників було доручено виконати випробування, під час якого був пропущений важливий крок, написала "Комсомольская правда" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця станиці).

В результаті цього трапилася аварія, під час якої назовні вирвався стовп радіоактивної парової суміші. На максимальній потужності реактор працював лише 15 секунд, але за цей час смертельними дозами був опромінений весь цех.

У приміщенні заводу "Червоне Сормово" в Росії, де будували атомні підводні човни Комсомольская правда

Вся бригада вилазила з цеху, втрачаючи свідомість. Людей негайно доставили до лікарні в Москву. Трьом монтажникам поставили діагноз – гостра променева хвороба в тяжкій формі. Через кілька днів їх повернули назад в цинкових трунах.

Вся ліквідація впала на плечі співробітником заводу. За це їм запропонували хороші гроші. У разі відмови людям погрожували звільненням. Перша група добровольців зайшла в радіоактивну зону вже через тиждень після трагедії.

Один з ліквідаторів Валентин Некоркін розповів, що люди вичищали приміщення недовго. З працівниками відправляли того, хто стежив, щоб ніхто не отримав сильне опромінення. На виході людей відмивали спеціальним розчином кілька разів, одяг відбирали і спалювали, а також давали вживати спирт. Втім, після аварії ліквідатор перехворів туберкульозом, а тепер страждає хворобою Паркінсона і бореться з раком.

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Жінка, яка брала участь в ліквідації, а раніше працювала маляркою на "Червоному Сормові", Ніна Золіна зазначила, що спочатку говорили, що то був простий пар. За її словами, поки в секретному цеху сотні людей намагалися усунути наслідки аварії, за перегородкою продовжували будувати іншу субмарину. Після робіт стан здоров'я самих же ліквідаторів ніхто не перевіряв, вони не знали, яку дозу отримували. В результаті дочка жінки народилася хворою.

Як розповів ліквідатор В'ячеслав Танцура, під час усунення наслідків кожному співробітнику давали дозиметр, і пускали до реактору на 2-3 години. Після того, як добровольці скінчилися, почали пропонувати роботу всім іншим. Люди не хотіли, але були змушені.

Розповідати про те, що трапилося було суворо заборонено, погрожували навіть в'язницею. А гриф секретності було знято лише через 25 років після вибуху – в 1995 році.

У приміщенні заводу "Червоне Сормово" в Росії, де будували атомні підводні човни Комсомольская правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, найперші в історії великі радіаційні аварії трапилися в ході напрацювання ядерних матеріалів для перших атомних бомб. Зорема 18 січня 1970 року відбулась радіаційна катастрофа на заводі "Червоне Сормово" (Нижній Новгород).

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