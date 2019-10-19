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19 жовтня • оновлено в 12:22
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"Допоможіть! Затоплює!" З'явилася розповідь очевидця про смертельну НП під Красноярськом

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У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника поблизу селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба. Свідок трагедії розповів страшні подробиці.

Відео з коментарем співробітника копальні Олега Пугачова розмістили на сторінці Baza в Telegram. Чоловік сказав, що, коли був у КП, почув незрозумілий шум. Він лише потім усвідомив, звідки той йде (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Темно, світла не було. Там десь аварія на лінії була. Я вийшов – чую, що вода шумить. Все ближче і ближче. Я нічого зрозуміти не можу", – зазначив він.

Смертельна НП під Красноярськом

Смертельна НП під Красноярськом

Скріншот

За словами очевидця, він побіг до найближчого "вагончика" будити людей, адже зрозумів, що все затоплює.

"Потім побіг туди далі, до селища, побачив – вже гуртожиток понесло... І люди кричали "допоможіть". Вода висока була..." – розповів Пугачов.

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Чоловік додав, що здебільшого загинули жителі трьох великих гуртожитків. В них було багато людей.

За його словами, серед тих, хто проживав разом з ним, троє загинуло, двох витягли, одного з них госпіталізували. А про інших він не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонайменше 15 осіб. Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

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Місце
Росія Красноярськ
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