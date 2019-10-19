"Допоможіть! Затоплює!" З'явилася розповідь очевидця про смертельну НП під Красноярськом

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника поблизу селища Щетинкино Курагінского району Красноярського краю прорвало дамбу на річці Сейба. Свідок трагедії розповів страшні подробиці.

Відео з коментарем співробітника копальні Олега Пугачова розмістили на сторінці Baza в Telegram. Чоловік сказав, що, коли був у КП, почув незрозумілий шум. Він лише потім усвідомив, звідки той йде (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Темно, світла не було. Там десь аварія на лінії була. Я вийшов – чую, що вода шумить. Все ближче і ближче. Я нічого зрозуміти не можу", – зазначив він.

Смертельна НП під Красноярськом Скріншот

За словами очевидця, він побіг до найближчого "вагончика" будити людей, адже зрозумів, що все затоплює.

"Потім побіг туди далі, до селища, побачив – вже гуртожиток понесло... І люди кричали "допоможіть". Вода висока була..." – розповів Пугачов.

Чоловік додав, що здебільшого загинули жителі трьох великих гуртожитків. В них було багато людей.

За його словами, серед тих, хто проживав разом з ним, троє загинуло, двох витягли, одного з них госпіталізували. А про інших він не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника недалеко від селища Щетинкино Курагінского району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло щонайменше 15 осіб. Затопленими виявилися два робочих балка, в яких могло розміщуватися до 80 осіб.

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