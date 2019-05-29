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До Путіна не поїхав: у Росії заговорили про відставку Кадирова

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У Кремлі готуються до трансферу влади у Чечні і до можливого зміщення чинного глави республіки Рамзана Кадирова.

Про це, посилаючись на свої джерела в Адміністрації президента Росії і ФСБ, повідомляє телеграм-канал Кремлівський БеЗбашенник.

"Кажуть, що підготовка кейса Кадирова почалася приблизно з осені 2013 року. В той самий період Кадиров зібрав на стадіоні 30 тисяч солдатів і назвав їх піхотою Путіна. Чим він займатиметься далі — поки не зрозуміло. Можливо, працюватиме поза межами республіки", — припустили автори каналу.

Скрін зі сторінки посту телеграм-каналу Кремлівський БеЗбашенник

Скрін зі сторінки посту телеграм-каналу Кремлівський БеЗбашенник

За їхніми словами, замість Кадирова Чечню може очолити чинний керівник парламенту Магомед Даудов на прізвисько "Лорд". У 2004-му він закінчив Махачкалинський інститут фінансів і права, далі — Академію управління МВС. Має нагороду героя Росії.

Рамзан Кадиров і Магомед Даудов

Рамзан Кадиров і Магомед Даудов

Грозний-інформ

"Даудов познайомився із впливовими людьми в АП, коли керував адміністрацією Кадирова. Він зможе гарантувати статусність і безпеку його сім'ї. У Чечні зараз спостерігається сильна, але латентна напруга. Населення зубожіє. У Кремлі вважають, що за Даудова Чечня може стати ліберальнішою, що дасть їй можливості для розвитку", — підсумували у телеграм-каналі.

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Інформацію про можливу відставку Размана Кадирова підтверджує "Кавказ.Реалії". За даними видання, він зараз перебуває у Мецці.

"У республіці посміюються — мовляв, Кадиров вирішив просити про збереження свого статусу не у президента Володимира Путіна, а у Всевишнього. Втім, навряд чи можна вважати цю поїздку в місяць Рамадан спонтанною. Тим більше що керівник ЧР часто здійснює подібні візити", — відзначили там.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рамзан Кадиров обурився заявою Володимира Зеленського про Росію і Крим. Йому знайшли пояснення.

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Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Григоренко Маша
Григоренко Маша
Моя 6лaгoдаpность тoмy, ктo покaзал мне прeкpаcный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁d4mot64 Пpоcто прoйдя проcтой опрoс пoлyчила почти пoлyгодовyю зapплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoкa eщe еcть вoзмoжнoсть=)
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