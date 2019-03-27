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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
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Медведеву послали даже не намек, а целое заказное письмо

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Про Абызова прочитал интересное: оказывается, это уже вторая посадка под день рождения Дворковича. В прошлом году Зиявудин Магомедов ("Сумма", однокашник Медведева), в этом – экс-министр без портфеля, зато с итальянским поместьем.

И у меня есть одна версия, за что же так зло поступают с Дмитрием Анатольевичем, этим безобидным тосканским виноделом. Почему он терпит пинки от каждого первого Бастрыкина.

Медведеву послали даже не намек, а целое заказное письмо

Абызов – это не сигнал, не намек, а прямо целое заказное письмо сторонникам будущего преемника. 2024-й год близко, как зима.

И тогда, когда Москву переименуют во Владимир, а Владимир – во Владимирович, ни у кого не должно возникнуть даже мысли переметнуться к тому, кому Путин даст погреть трон. Все четко должны помнить: Симеон Бекбулатович – это потешный царь. Он может играть хоть в айфончик, хоть в хуавейчик, но считать, что это всерьез и надолго, смертельно опасно. Кто так посчитает – сядет. Это если уйдет живым, потому как запасов "новичка" и всяких удивительных изотопов у нас на всех хватит.

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Поняли, молодые технократы? Поняли, не дураки, не зря вас в пропасть кидали да под танк клали.

Это поняли – не поняли другого. За счет ареста Абызова усилился… сам Медведев. Потому что сейчас у него в команде не осталось по-настоящему сильных помощников (Магомедов и Абызов – они из 90-х, деньги добывали с боем и умели это делать, а Дворкович – извините, только в шахматы решительно играет). Раз теперь Медведев остался без группы поддержки – он вновь становится идеальным преемником. Лоялен? – Абсолютно. Опереться не на кого, свою игру вести не сможет, даже если захочет. А к трону приучен.

Так и вижу кампанию Дмитрия Анатольевича под слоганом "При мне будет, как при Медведеве!"

Так-то.

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Автор
Дмитро ГудковДмитро Гудков
Тема
Вибори в Росії
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Гудкова
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