Выборы в Московскую думу, которым еще год назад никто не придавал особого значения, становятся главной политической темой.
Возможно, потому, что это последние выборы путинского периода: дальше все может быть либо забетонировано, либо профанировано, либо вообще отменено по какому-либо чрезвычайному поводу. Применительно к этим выборам предлагаются три стратегии: вариант Навального с "умным голосованием" за кого угодно, кроме провластных кандидатов; вариант Ходорковского с голосованием только за тех, кто осудит репрессии, либо с порчей бюллетеней, если таких кандидатов нет; и наконец – просто бойкот.
В результате стратегии Навального могут победить коммунисты, а что такое меньшее зло – мы хорошо помним по примеру Путина в 2000 году, да и не только. В результате стратегии Ходорковского может победить ЕР, потому что количество испорченных бюллетеней не влияет на результаты выборов. А лично я на эти выборы вообще не пойду, потому что моих кандидатов там нет, а влияние Мосгордумы на жизнь москвичей пренебрежимо мало. Эти выборы, как и любые выборы, имеют один смысл – показать власти ее реальную поддержку. Она идет вниз.
Поскольку выборы изначально фальсифицированы и независимые кандидаты не допущены, зеркалом реальной поддержки становится улица, а голосование 8 сентября смысла не имеет.
Каждый в этих обстоятельствах должен действовать, исходя из своих интересов. Навальный – политик и занимается политикой в тех пределах, в каких она еще осталась. Ходорковский ищет людей, потенциально готовых громко выступить против власти и осудить политику репрессий. Я получаю свободное время, то есть возможность сочинить что-то для себя. Все мы проводим время с пользой и удовольствием. Если вы рассчитываете заниматься политикой – голосуйте за коммунистов, если ищете новых лидеров общественного мнения – голосуйте за тех, кто осудит репрессии. А если вам катастрофически не хватает времени на свои дела – займитесь ими. Потому что в условиях современной России, как в любой безнадежной ситуации, нужно делать то, что улучшит жизнь ваших близких и вашу. Выживать надо, грубо говоря.
А власть падет не в результате чьих-то усилий – она сама уже делает все возможное. Никакие действия оппозиции этого процесса не ускорят и не замедлят. Сейчас каждому важно сохранить себя и делать то, за что можно себя уважать.
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