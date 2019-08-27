"Для придушення бунтів": Росгвардія зганьбилася вакансією для ОМОНівця

Росгвардія розмістила на одному із сайтів пошуку роботи вакансію "бійця ОМОНу", окресливши коло його обов'язків "супроводом акцій протестів" і "придушенням бунтів" у Москві (Росія).

Як повідомляють "Відкриті медіа", відповідне оголошення з'явилося на Headhunter. Ініціатором його публікації стало Головне управління російського силового відомства по Москві.

"Від 55 000 до 65 000 рублів на руки. Державна корпорація ОМОН ГУ Росгвардії по місту Москва (батальйон 5, рота 3). Строгино, Москва, вулиця Твардовського, 2к2", – йдеться в оголошенні.

Примітно, що представник Headhunter повідомив журналістам, що аккаунт Росгвардіі на їх сервісі верифікований.

"Головне завдання в роботі – охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів в місті Москві, охорона правопорядку в небезпечних зонах, при надзвичайних ситуаціях, припинення злочину, правопорушень, масових заворушень, групових порушень громадського порядку та масових погромів", – йдеться в описі вакансії. Серед обов'язків також вказані "супровід демонстрацій і акцій протестів" і "придушення бунтів".

ОМОН на протестах у Росії "Медіазона"

Однак представник Росгвардії Валерій Грибакін заявив, що формулювання про бунти пов'язане "із виконанням завдань з надання сприяння в підтримці правопорядку в установах пенітенціарної системи".

Відзначимо, що скандальна вакансія була опублікована 26 серпня одразу для 52 регіонів Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час протестів у Москві співробітники Росгвардії побили дівчину, вдаривши її кулаком в живіт. Однак пізніше путінські силовики заявили, що нібито не мають ніякого відношення до їх структури.

Російські артисти Єгор Крід і Сергій Лазарєв гнівно висловилися про цей інцидент. Зірки відзначили, що щоб не зробила побита дівчина, такого не повинно відбуватися.

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