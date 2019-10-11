Головна Новини
12 жовтня • оновлено в 02:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт

2.9т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 11 жовтня, у вікнах Кремля в столиці Росії Москві помітили дивне явище – там дуже часто блимало світло.

Підтверджуюче відео опублікував у Twitter користувач Nicolas Nemо Duroff (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Кремлі щось відбувається. Може, машину часу запускають або просто дискотека. А може Франкенштейна виготовляють? Всім приготуватися", – зіронізував він.

Новини
"Їх мінімум троє": ексватажок "ДНР" Гіркін заявив про клонів Путіна

Дивне явище в Кремлі викликало переполох

Дивне явище в Кремлі викликало переполох

Блимаюче світло в Кремлі викликало ажіотаж у мережі

Блимаюче світло в Кремлі викликало ажіотаж у мережі

Скріншот із відео

Користувачі в коментарях висунули ще більш неймовірні версії.

"Випробовують на мешканцях робота-самотика з дискотечною ефектом", "Антимікробні установки. Вони в Кремлі всюди. Готуються до приїзду Путіна, мабуть", "Стирають пам'ять від обіцянок", "Кокс підвезли", "Шаман дійшов", "Путіна заряджають" , "Зварювальники заварюють бункер! Путін спати лягає", "Путіна клонують", – написали в коментарях.

"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт
"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали всіх можливих двійників Путіна. Вони з'являються на різних заходах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
8
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Тренируются расстреливать ху*ло, а может уже его расх*ярили..... По педерасейской традиции - в замшелого царя каждый хочет въ*башить целую обойму, начиная от уборщика и заканчивая адьютантом. На очереди: "лебединое озеро" и порванные с радости баяны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Ржу, не могу! Обоз, ты лучший!!! Петросян все сатирики отдыхают! Хороший анекдот!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel