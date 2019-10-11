"Путіна клонують": дивне явище в Кремлі викликало переполох у мережі. Відеофакт

У п'ятницю, 11 жовтня, у вікнах Кремля в столиці Росії Москві помітили дивне явище – там дуже часто блимало світло.

Підтверджуюче відео опублікував у Twitter користувач Nicolas Nemо Duroff (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У Кремлі щось відбувається. Може, машину часу запускають або просто дискотека. А може Франкенштейна виготовляють? Всім приготуватися", – зіронізував він.

Дивне явище в Кремлі викликало переполох

Блимаюче світло в Кремлі викликало ажіотаж у мережі Скріншот із відео

Користувачі в коментарях висунули ще більш неймовірні версії.

"Випробовують на мешканцях робота-самотика з дискотечною ефектом", "Антимікробні установки. Вони в Кремлі всюди. Готуються до приїзду Путіна, мабуть", "Стирають пам'ять від обіцянок", "Кокс підвезли", "Шаман дійшов", "Путіна заряджають" , "Зварювальники заварюють бункер! Путін спати лягає", "Путіна клонують", – написали в коментарях.

Ого☝️в Кремлі щось проісходіт😯мож машину часу запускають або просто діскотека🤔

А може Франкіштейна виготовляють?

Всім приготуватися! ️🤦♂️ pic.twitter.com/FEtVHLED0l - Nicolas Nemо Duroff🇷🇴🇪🇪 (@nemodurov) October 11, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали всіх можливих двійників Путіна. Вони з'являються на різних заходах.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.