''Дітей придушили!'' У Росії влаштували сутички через безкоштовні цукерки

У російському місті Курськ під час роздачі безкоштовних цукерок партією ЛДПР мало не постраждали люди.

У величезній черзі і утвореній тисняві буквально заштовхали дітей і пенсіонерів. Відповідний відеозапис оприлюднив російський канал Mediacity (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Випустіть мою дитину! Взагалі жах! Дитина плаче! Що за неподобство! Людей придушили!" – обурилася одна з пенсіонерок.

Тиснява в Курську Скріншот

У відповідь на це організатори акції заявили, що у дівчинки "сльози щастя".

Тиснява в Курську Скріншот

"Кошмар один. Що там робиться. Взагалі жах. Дітей придушили. З глузду з'їхали", – повідомила інша мешканка Курська.

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді в російському місті Брянськ під час відкриття нового продуктового магазину утворилася дика тиснява через дешеву докторську ковбасу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.