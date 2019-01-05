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''Дітей придушили!'' У Росії влаштували сутички через безкоштовні цукерки

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У російському місті Курськ під час роздачі безкоштовних цукерок партією ЛДПР мало не постраждали люди.

У величезній черзі і утвореній тисняві буквально заштовхали дітей і пенсіонерів. Відповідний відеозапис оприлюднив російський канал Mediacity (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Випустіть мою дитину! Взагалі жах! Дитина плаче! Що за неподобство! Людей придушили!" – обурилася одна з пенсіонерок.

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Тиснява в Курську

Тиснява в Курську

Скріншот

У відповідь на це організатори акції заявили, що у дівчинки "сльози щастя".

Тиснява в Курську

Тиснява в Курську

Скріншот

"Кошмар один. Що там робиться. Взагалі жах. Дітей придушили. З глузду з'їхали", – повідомила інша мешканка Курська.

Як писав OBOZREVATEL, в листопаді в російському місті Брянськ під час відкриття нового продуктового магазину утворилася дика тиснява через дешеву докторську ковбасу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Это вата празднует сое ватоправославие и окончательное отделение от христианства.))
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ХАЛЯВА ЧТО НА УКРАИНЕ И РОССИИ,ОДИН НАРОД
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Suhinin Pyotr, это у ватоправославных одиннарот.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Любителям русского мира посвящается
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