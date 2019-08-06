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"Дітей і старих кийками?" Зірка серіалу "Глухарь" жорстко звернувся до ОМОНу

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Популярний російський актор Владислав Котлярський, який зіграв роль Станіслава Карпова в серіалах "Глухар" і "Карпов", закликав співробітників ОМОН служити народу Росії, а не "лупити палицями підлітків і жінок на мітингах".

Відповідне відеозвернення актора до російських спецслужб опубліковано на сторінці "Спільнота свобода" у Facebook. Актор нагадав, що колись на службу в міліцію йшли садити злодіїв за ґрати, а не охороняти їх, як це сьогодні відбувається у Росії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Владислав Котлярський

Владислав Котлярський

UDF.BY

"Співробітники ОМОНу, Россгвардії, ви лупите кийками підлітків, жінок і навіть людей похилого віку. Що ж ви робите? Згідно 31-ї статті Конституції, люди можуть мирно збиратися і висловлювати свій протест. У неділю в Москві (4 серпня. – Ред) був саме такий випадок. Злодії вкрали наші голоси. В радянські часи багато хто йшов служити в міліцію через крилату фразу: "Злодій повинен сидіти у в'язниці". У тюрмі мають сидіти ті люди, які вкрали наші голоси. А ви чомусь б'єте нас", – акцентував актор.

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За його словами, він не розуміє, звідки у російських силовиків стільки жорстокості. Адже "окремо всі вони адекватні, дружелюбні, нормальні люди".

"Може, ви думаєте, що ми, москвичі, тут із жиру бісимося, що хтось нам мізки запудрив і ми такі дурненькі, нічого не розуміємо? Або може ми всі тут представники Держдепу і нам за це платять? Не знаю, під час зустрічі розкажіть. А поки служіть своєму народові", – підсумував Котлярський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірки РФ виступили проти Путіна через мітинг у Москві.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Проект "онижедети" в России не пройдет. Раз уж они решили протестовать за свои избирательные права, значит созрели для несения ответственности за свои поступки, а если они оказывают сопротивление и не выполняют законные требования сотрудников правопорядка, то к ним могут быть применены спецсредства на законных основаниях.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Почему горит Сибирь? Потому что Путин привык любой пожар в России тушить полицейскими дубинками.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Только после того, как избили протестующих в Москве, догадался, что дворцовую площадь в Петербурге украшает не Александрийский столп, а полицейская дубинка.
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