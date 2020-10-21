Все було ясно вже при Єльцині. Зі звернення групи правозахисників і колишніх дисидентів, які намагалися створити громадський рух в середині 90-х:

"Всі ми бачимо, що в країні закріплюється поліцейсько-олігархічний режим. Не тільки суспільне багатство розподілено самим несправедливим чином, але права людини, політичні свободи постійно порушуються. Свобода слова сьогодні набагато більш обмежена, ніж в 1990 – 1992 роках".

Я більшу частину 90-х жив в Нижньому Новгороді, можу засвідчити, і тут був ментовский беспредєл, тортури, згвалтування і побиття в РВВС, в'язниці і, особливо, в РУОПа, глава якого, на прізвисько "Дядя Ваня" кришував більшу частину місцевого бізнесу і активно втручався в бізнес-конфлікти. Ігор Каляпін розповідав про свою історію тортур слідства, я таких справ знаю безліч.

Поліцейська держава почалося ще тоді при повному потуранні "демократів" (нас, на сором, це все мало хвилювало в порівнянні з політичними інтригами і чварами), щоб остаточно утвердитися і дійти до терористичної диктатури "силовиків" при Путіні

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