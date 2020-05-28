Диктатор по определению – товар штучный. Каждый диктатор идет к своему единовластному правлению своим путем и у каждого свой набор обстоятельств, которые дали возможность захватить власть над всей страной. Точно так же штучно проявляется диктатор, когда закончил узурпацию власти. Но чаще всего, диктаторов запоминают по тому, как они расправляются со своими противники.

В самом деле, в Латинской Америке были деятели, которые сбрасывали своих врагов с вертолетов. В Африке был диктатор, который не стал себя стеснять просто диктаторскими полномочиями и нарек себя императором. Правда, империя предполагает наличие метрополии и колоний, а в Центрально-Африканской республике если еще можно было найти метрополию, то вот с колониями как-то не сложилось.

Тем не менее, Жана Беделя Бокассу это не сильно смущало и он не просто объявил себя императором, но завел себе мантию, как у королей, корону и прочие вторичные признаки императора, которые со стороны смотрелись полной дичью. Но эта была не вся дичь. Своих врагов Бокасса натурально пожирал. Их готовили как готовят мясо животного, и император их натурально харчил.

Владимир Путин имеет слабость к отравлениям. Нет, своих врагов и не только врагов, а просто тех, кто много знал, он уничтожал различными способами, но если был вариант отравить, он безусловно выбирал именно его. Причем, речь идет не только о знаменитых отравлениях, наподобие Скрипалей или Александра Литвиненко. Когда Путин так или иначе, но покинет свой трон, тогда станет известно о том, сколько примерно людей было отравлено и сколько смертей было списано на ураганный отек легких или сердечный приступ. Волна эксгумаций внесет хотя бы приблизительную ясность в то, сколько было только отравлено.

Но не только приход этих диктаторов – индивидуален. Уход – тоже случался сугубо персональным. Кто-то медленно умирал в луже собственной мочи, кто-то был повешен, а некоторые из повешенных даже потом были вывешены на обозрение, вверх ногами, вместе с подругой.

Другого – расстреляли вместе с женой, а еще один, почти император, был просто пристрелен французским агентом, как бешеное животное. Кстати, это был не только акт ликвидации опасного свидетеля, но и акт милосердия. Народ, который вчера считал его божеством, не дал бы ему так легко умереть.

Но на самом деле, все эти варианты, при всей своей индивидуальности, дают нечто общее. Как рождение, развитие и гибель большей части звезд укладывается в "главную последовательность", нечто подобное происходит и с диктаторами. Так, исследователи посчитали, что из 120 диктаторов, зафиксированных после Второй Мировой войны, только 35 правили столько и больше, чем правит Путин. Причем, в расчет брались страны с населением более 10 млн. человек.

Из 35 долгожителей 15 или 42%, умерли насильственной смертью. И вот из этих 15 жмуров 6 были отправлены к праотцам до 68 лет. Так что Путин вступил в очень интересный возраст. Причем те диктаторы, которые отчалили на другой берег речки не по своей воле, проходили примерно одну и ту же процедуру. Они начинали допускать ошибки, которые нельзя было ни спрятать, ни оправдать. Тем самым они демонстрировали свою уязвимость и в конце концов, окружение приходило к выводу, что уже "можно". Ошибки накапливались и давали кумулятивный эффект. В общем, Путин их сейчас очень стремительно накапливает, так что…

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