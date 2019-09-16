Дійшли до Північного полюса: Путін розвернув нові ракети смерті

Російські військові розмістили на архіпелазі Нова Земля в Арктиці нові системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Про це повідомили в прес-службі Північного флоту РФ. За словами військових, особовий склад полку підготовлений до заступлення на бойове чергування.

"Зенітний ракетний полк протиповітряної оборони Північного флоту, дислокований на острові Південний архіпелаг Нова Земля, повністю переозброєний на нові комплекси ППО С-400", – йдеться в повідомленні флоту.

Нові системи протиповітряної оборони С-400 Тріумф zn.ua

Таким чином РФ збільшила зону контрольованого повітряного простору в Арктиці. Також в прес-службі заявили, що С-400 успішно експлуатуються в умовах Крайньої Півночі і Арктики, вже кілька років стоять на бойовому чергуванні сил Північного флоту в Кольському Заполяр'ї.

ЗРС С-400 "Тріумф" призначені для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей. Система здатна вражати аеродинамічні цілі до 400 км, а також на дальності до 60 км – балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км / с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Як писав OBOZREVATEL, крилаті ракети SPEAR-EW європейських компаній Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) і Leonardo, зможуть знищити засоби протиракетної і протиповітряної оборони, зокрема російські "Панцир-С1" і С-400.

Передбачається, що ракети полегшать проникнення винищувачів четвертого і п'ятого поколінь у повітряний простір супротивника, контрольоване засобами ПРО і ППО.

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