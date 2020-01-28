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28 січня • оновлено в 15:38
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"Діди воювали!" У Кремлі скипіли через заяву Зеленського про СРСР

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У Кремлі образилися на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що СРСР винна в розв'язуванні Другої світової війни.

Про це повідомив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков, передає "Газета.Ру".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва. І солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали своє життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі, від фашизму", – обурювався представник Кремля.

Реакція Кремля на заяву Зеленського

Реакція Кремля на заяву Зеленського

Пєсков зазначив, що заяву Зеленського в РФ вважають "помилковою і образливою з точки зору пам'яті наших дідів".

Також прессекретар додав, що відносини між Володимиром Путіним і Зеленським далекі від нормалізації.

"Я б поки не говорив про відносини двох країн. Незважаючи на таку боязку позитивну динаміку в контактах двох глав держав, відносини ще далекі від стійкого тренда на нормалізацію", – підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни і наступних трагічних подій.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія Москва
Тег
СРСР
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если CCCР развязал Вторую мировую вoйну вместе с Германией, а Великобритания и США были в ней его союзниками, то, выходит, они тоже воевали на стороне Гитлepа?
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Белый господин
Белый господин
А почему, интересно, Вторую мировую считают от нападения на Польшу, а не от раздела Чехословакии в 1938 году? Чехословакию немцы и поляки поделили и ничего. Что по этому поводу считает историческая наука?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Белый господин, наука считает, что начало Второй мировой вoйне положил договор в Версале, которым закончилась Первая.
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1
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Хо Хол
Хо Хол
Белый господин, XPЮЮЮ ЭТО ДРУГОЕ!!!1
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Просто Зеленский прогнулся перед поляками, теперь они братья )))
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Хо Хол
Хо Хол
Хакимов Игорь, единственное, что их объединяет в этом братстве - ненависть к России. Польша с удовольствием сожрет xpюкраину, окажись она с ней 1 на 1.
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