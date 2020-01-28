"Діди воювали!" У Кремлі скипіли через заяву Зеленського про СРСР

У Кремлі образилися на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що СРСР винна в розв'язуванні Другої світової війни.

Про це повідомив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков, передає "Газета.Ру".

"Ми категорично не згодні з цією заявою. У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва. І солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали своє життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі, від фашизму", – обурювався представник Кремля.

Реакція Кремля на заяву Зеленського

Пєсков зазначив, що заяву Зеленського в РФ вважають "помилковою і образливою з точки зору пам'яті наших дідів".

Також прессекретар додав, що відносини між Володимиром Путіним і Зеленським далекі від нормалізації.

"Я б поки не говорив про відносини двох країн. Незважаючи на таку боязку позитивну динаміку в контактах двох глав держав, відносини ще далекі від стійкого тренда на нормалізацію", – підсумував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни і наступних трагічних подій.

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