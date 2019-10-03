"Давай, іди, пупсику!" У Росії школярі жорстоко познущалися з дитини з ансамблю Резника

У Росії в одній зі шкіл учні старших класів занурили головою в унітаз соліста дитячого ансамблю "Маленькая страна", яким керує російський поет Ілля Рєзнік.

Хулігани зняли на відео знущання з дитини, передає 360tv. Хлопці, старші на рік, силою занурили семикласника в унітаз зі словами "Давай, іди, пупсику!" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

Класна керівниця хлопчика запевнила, що винуватці події будуть суворо покарані.

Зі свого боку батьки та керівництво ансамблю вважають, що дитину систематично цькують не тільки учні, а й класний керівник. А все через заздрість, адже хлопчик співає в ансамблі у Рєзніка і знімається у ТВ-передачах.

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Наставниця підлітка з музичного театру Ірина Романова розповіла, що його сім'я дуже переживає через те, що трапилося. А сама дитина "перебуває у страшному стані".

"Тато мені подзвонив, у нього трусилися руки, він почав заїкатися. Мама взяла трубку, вона була у непритомному стані, в істериці, викликали швидку. Ви не уявляєте, як вона вчора кричала і плакала у трубку", – розповіла жінка.

Як писав OBOZREVATEL, у російському Кемерово 51-річний батько протягом року знущався зі свого 11-річного сина, регулярно б'ючи і прив'язуючи його ланцюгом до 16-кілограмової гирі.

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