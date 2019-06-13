"Дали відмашку": названа ймовірна жертва Путіна через Голунова

Ситуація навколо сфабрикованої справи кореспондента "Медузи" Івана Голунова склалася саме так, тому що вертикаль влади в Росії пронизана мафією, яка має контроль над силовиками.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що це якась мафіозна структура "середньої руки" доручила справу своїм прирученим "ментам".

"Іван нарив на них занадто багато небезпечного матеріалу. Ситуація зав'язана на людях із мерії. Для заняття похоронним бізнесом великого розуму не треба (Іван Голунов готував матеріал про ринок ритуальних послуг в Москві. — Ред.). Важливо віджати конкурентів, взяти все під монопольний контроль. Адже повз кладовище люди не пройдуть — вони щодня когось ховають. Ну і далі починаєш стригти купони. Це справа бандитів середнього рівня, які взаємодіють із чиновниками середнього рівня. І цих чиновників буде вигідно здати, щоб продемонструвати боротьбу з корупцією", — пояснив Орєшкін.

На його думку, мафію середнього рівня, яка дозволила собі брати не за чином, покарають.

"Новизна, мабуть, у тому, що система вперше зустріла більш-менш скоординований опір. І нагорі з'явилося якесь замішання, тому що з Москвою сваритися не хочеться, але й дозволити їй вести себе занадто незалежно теж не хочеться. Зараз поліцейське управління південно-західного округу перебуває в паніці, тому що їх почали перевіряти свої ж начальники. Просто грубо спрацювали — звикли, що їм усе з рук сходить, а не зійшло. І Кремль намагається вирішити цю ситуацію", — уточнив Орєшкін.

Іван Голунов ВВС.сом

Іван Голунов ВВС.сом

"Напевно, принесуть у жертву декількох генералів — і на цьому все. Хоча це цікаво — якщо підкинули наркотики, значить, вони звідкись узялися. Це можна пояснювати провокаційною грою з наркодилером. Тоді повинні залишитися документи, де і хто їх узяв, щоб підкинути. Якщо документів немає, значить, вони були в кишені поліцейських, значить, у поліції є невраховані запаси наркотиків", — додав політолог.

На його думку, ті, хто почав цю справу, абсолютно не раді, тому що пішов такий шум Москвою і Росією, що доведеться когось звільняти, посадити — не посадять, щоб не склалася думка, що від влади можна домогтися чогось, але на гальма спускати будуть.

"Івана відпустили, тому що нагорі дали відмашку... Але рішення не свідчить про слабкість Кремля. Звичайно, хотілося б думати, що Кремль ослаб. Це свідчить про те, що локальна сутичка силовиків і раціональних менеджерів закінчилася перемогою других. Це означає, що Володимир Путін вирішив, що силовики дуже посилилися і треба підтримати їхніх ворогів. Тобто система стримувань і противаг продовжує працювати. "Ментів", які настільки знахабніли, що шиють справу без будь-яких підстав, покарають — але нічого від цього не зміниться", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіста видання "Медуза" Івана Голунова звільнили з-під домашнього арешту, а звинувачення з нього будуть зняті.

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