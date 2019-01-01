Можливий теракт: у Магнітогорську стався новий вибух з жертвами

У російському місті Магнітогорськ, де в ніч на 31 грудня прогримів вибух у житловій дев'ятиповерхівці, у вівторок, 1 січня, сталася нова НП — загорілося маршрутне таксі.

За інформацією губернатора Челябінської області Бориса Дубровського, загинули три людини. Момент загоряння потрапив на відео (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).

Як повідомляє ТАСС, вибух стався через несправність газового обладнання машини. "У Магнітогорську на вулиці Карла Маркса, 96 прозвучав хлопок в автомобілі "Газель". Причиною, за попередніми даними, стала несправність газового обладнання", - заявили агентству в прес-службі регіонального главку МВС РФ.

НП сталася о 19:53 за київським часом. на розі проспекту Карла Маркса і Газети "Правди". Як уточнює "Говорить Москва", це відбулося в центрі, на тому ж проспекті, де вибухнув будинок. Поруч знаходиться міська адміністрація. В автомобілі були два газові балони. На місці працюють співробітники ФСБ.

Місце інциденту Скріншот

Очевидці повідомляють, що на місці інциденту з авто також було чутно вибухи. Деякі кажуть, що чули мінімум три гучні ляскоти, після чого маршрутка загорілася.

Znak.com передає, що з машини витягли сильно обгорілу людину. "Інформація уточнюється, можливо, там мав місце злочин", — розповіли порталу в ГУ МНС по Челябінській області.

Місце інциденту znak.com

Пізніше з'явилася версія, що вибух житлової дев'ятиповерхівки і пожежа в маршрутці в Магнітогорську могли бути пов'язаними між собою терактами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у житловому будинку Магнітогорська забрав життя 9 людей. За офіційною версією, причиною послужив побутовий газ. У результаті НП звалився весь під'їзд багатоповерхового будинку.

У мережі також з'явилося відео з моментом вибуху дев'ятиповерхівки в Магнітогорську.

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