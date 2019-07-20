"Чули голосу і бачили ангелів": з'явилася нова версія загибелі групи Дятлова

Групу туристів на чолі з Ігорем Дятловим у 1959 році на Уралі могла погубити рідкісна хвороба, якою найчастіше страждають жителі півночі.

Вчені називають її "полярної істерією", а ескімоси – "покликом Полярної зірки". Нову версію таємниці перевалу висунув житель Нижнього Тагілу Василь Мехоношин, посилаючись на досвід друзів-альпіністів, передає "Ура.ру".

Ще одна назва хвороби – мерячка. "Проявляється захворювання в тому, що люди тимчасово відключаються від реального сприйняття навколишнього – вони чують голоси, звуки, бачать ангелів або прекрасні жіночі обличчя, одночасно повторюють рухи, – розповів автор версії. – Є дані про раптові відходи на північ цілих стійбищ північних народів, залишили палаючі вогнища і немовлят".

Таємниця перевалу Дятлова Архівне фото

За його словами, дії туристів щодо залишення наметів і пересування в північно-східному напрямку, незважаючи на холод, темряву і ураганний вітер, дуже схожі на групові дії людей, що потрапили в стан "мерячки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що керівнику групи Ігорю Дятлову завдали страшні каліцтва, які свідчать про те, що його могли вбити професіонали.

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