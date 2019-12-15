Из серии: “До кави”

После того, как новость об очередным происшествием с российским как бы авианосцем уже отгремела в новостях и комментариях, нам пришел небольшой инсайд из тех мест, где водятся эти авианосцы и подлодки, которые "она утонула". Сообщение было из намеков и с одной фотографией. В общем, это даже сообщением сложно назвать, а скорее – какой-то ребус, решение которого заняло какое-то время.

В общем, когда дым над Кузей уже не удалось скрыть от прессы, надо было что-то придумывать, поскольку недавно весть мир покатом катался от дымной "шапки", которую флотское начальство со всей серьезностью поясняло, как нечто само собой разумеющееся и традиционное со времен крейсера "Аврора" или "Бронетёмкина Поносца". Но вот дым уже просто из самого корпуса посудины никак на шапку не спишешь.

РФ известна своим плагиатом как в малых, так и в крупных формах. Например, с помощью "евразийца" и "эзотериста" Александра Дугина была слегка допилена и перекрашена теория Тысячелетнего Рейха, переделанного в "русский мир". Плагиат этот касается как формы теории, так и ее содержания. Дугин просто взял и рассказал о том, что арии были предками не Адика с усами и чубчиком, а непосредственно – Путина. Ну и еще кое-какие детали пришлось "подшаманить", а так – все узнаваемо и предсказуемо.

С последним инцидентом с Кузьмой – тоже решили слегка сплагиатить и быстро извлекли всю информацию о том, как американцы освещали налет японце на Перл-Харбор и специальные люди из телеканала "Звезда", которых так любит янелох, уже кинулись убирать из текста американские и японские названия, чтобы получился трагическо-эпический текст о том, что в авианосец попало сразу несколько торпед, но будучи крайне надежным и не имеющим аналогов, Кузя таки выстоял. Специалисты даже придумали, чьи именно были торпедоносцы. Они должны были оказаться первой эскадрильей "Правого сектора". Кстати, примерно то же самое хотели рассказать и о подлодке "Курск", мол ее тоже неизвестная торпеда поразила, но ни тогда, ни в этот раз, этот номер не прошел.

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Этому помешало две причины. Первая – Курск нырнул далеко в море и его притащили в таком виде, что можно было рассказывать что угодно, вплоть до нападения инопланетян. С Кузей – все хуже. Он стоит на виду, причем – в своей базе, и потому рассказывать про торпеды и дыры в борту было бы совсем уж анекдотично.

Но и этот номер бы прошел, если бы не вторая, куда более важная причина. Как не старалось ФСБ, ему так и не удалось нарыть в Правом секторе бойца а тем более – командира, с фамилией Ямомото. Даже с фамилией Ямомотенко или Ямомотчук – никого не оказалось. Пришлось отказаться от этой затеи и сказать, что внутри корабля загорелось топливо.

И вот тут начинается ребус. Корабль – давно не на ходу и находится в ремонте на судоремонтном заводе "Звездочка". Не нужно быть военным или техническим экспертом, чтобы понять – в первую очередь ремонту должна подвергнуться силовая установка корабля, поскольку те самые дымовые "шапки", которые известны всему миру, как раз и говорят о неисправности энергетической установки. А это значит, что топлива на борту быть не должно вовсе или какой-то мизер, который не удалось откачать.

В любом случае, чтобы добраться до топлива и зажечь его, надо долго стараться. Авианосец же не на высокооктановом бензине работает, которому достаточно искры или спички, чтобы загореться и даже не на солярке, а на тяжелом, наподобие мазута, топливе. Такую дрянь, да еще на морозе (а там уже круглосуточная минусовая температура) еще попробуй подожги.

Но так можно рассуждать, если сузить свое внимание именно на этом виде топлива. Все, кто служил в совковой армии, примерно представляют, что собой представляет армия (и флот), российские. Это знание говорит о том, что топливо там называлось "ГСМ" или горюче-смазочные материалы. А это – очень широкое понятие и горючее (уже не топливо) нужно не только кораблю, но и экипажу.

На этом фото видно, какое топливо использует экипаж Кузи для "сугреву". Так вот, именно это горючее, будучи разлитым (по какой-то причине), действительно может вспыхнуть от искры, спички или окурка. Именно в этом случае, официальное сообщение о том, что на Кузе загорелось топливо (горючее), четко поясняет, что именно там случилось. Но для понимания этого факта надо знать много специальных вещей и понимать особенности российского "новояза".

Думаю, что именно эта версия будет наиболее близкой к тому, что на самом деле там произошло. А раз так, то у российского военного флота все еще впереди.

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