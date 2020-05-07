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7 травня • оновлено в 12:52
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"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом. Знакові фото

2.2т
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20 років тому президент Росії Володимир Путін вперше вступив на посаду президента країни.

Про цю подію в Twitter нагадав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, який опублікував фото з інавгурації Путіна. Тоді на церемонії був присутній перший глава РФ Борис Єльцин.

Користувачі в коментарях хвалили главу Кремля за "розвиток Росії" та "мудре правління". Однак більшість коментарів були з критикою влади Путіна. День першої інавгурації був названий "чорним днем історії Росії".

Путін на інавгурації 2000 року

Путін на інавгурації 2000 року

Путін на інавгурації 2000 року

Путін на інавгурації 2000 року

"За 20 років озеро перетворилося на болото", "Ганебні підсумки цих 20 років ми зараз і спостерігаємо", "Втрачений час країни та людей. Золотий час зграї", "Тепер 89% всіх грошових активів належить 1% населення", "Путіноміка в прориві", "20 років тому був дан старт розграбуванню Росії і народу", "Півжиття з цієї гнидою живемо", "20 років тому Росія семимильними кроками рушила до Середньовіччя та кріпацтва", – обурювалися в мережі.

Володимир Путін у 2000 році

Володимир Путін у 2000 році

Володимир Путін у 2000 році

Володимир Путін у 2000 році

Володимир Путін у 2000 році

Володимир Путін у 2000 році

"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом

Також були опубліковані знакові карикатури Сергія Йолкіна.

"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом
"Чорний день Росії": у мережі згадали, як Путін 20 років тому став президентом

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму – 59% підтримки.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії соцмережі
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Iva Vit
Iva Vit
Это и черный день для либерастов штатовского пула...а також день начала выдворения советников америкосовских из всех гос учреждений...
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2
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Когда пришёл Путин, в России был полный развал, нищета, зарплаты бюджетникам не платились по полгода, бастовали шахтёры, шла гражданская вoйна, люди спивались и yмирали от безнадеги, армия была разрушена и дискредитирована. За 20 лет Путин полностью изменил страну. Вoйны нет, армия стала второй в мире, продолжительность жизни достигла 74 лет, люди живут хорошо и мирно, Крым вернулся, строятся дороги, школы и больницы. Посмотрите на ютубе серию видео "как изменился Воронеж, Новосибирск, Красноярск..." и так далее. Завидуйте, paгули!
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2
Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
Истерят одни жды, а все карикатуры сделаны Елкиным)))
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