Чому Медведєв подав у відставку

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента РФ Володимира Путіна до федеральних зборів подав у відставку.

Про це повідомила прес-служба Кремля за результатами зустрічі Путіна і Медведєва.

А причиною цієї відставки послужило те, що Путін запропонував у своєму посланні змінити російську Конституцію, передавши повноваження призначати уряд від президента до Держдуми.

У зв'язку з цим Медведєв і члени його уряду подали у відставку.

"У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав Медведєв на зустрічі з Путіним.

При цьому Путін запропонував Медведєву іншу посаду – заступника голови Ради безпеки РФ (де голова – це Путін).

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