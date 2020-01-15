Головна Новини
15 січня • оновлено в 16:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Чому Медведєв подав у відставку

3.6т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента РФ Володимира Путіна до федеральних зборів подав у відставку.

Про це повідомила прес-служба Кремля за результатами зустрічі Путіна і Медведєва.

А причиною цієї відставки послужило те, що Путін запропонував у своєму посланні змінити російську Конституцію, передавши повноваження призначати уряд від президента до Держдуми.

У зв'язку з цим Медведєв і члени його уряду подали у відставку.

"У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення і в цих умовах, я вважаю, що було правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав Медведєв на зустрічі з Путіним.

При цьому Путін запропонував Медведєву іншу посаду – заступника голови Ради безпеки РФ (де голова – це Путін).

Читайте на OBOZREVATEL всі деталі послання Путіна від 15 січня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
15
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.Витренко рассказал в интервью порталу «Гордон», опубликованном 15 января, что в ходе беседы Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки» и напрямую с Витренко обсуждал детали. Такой уровень осведомленности главы государства, по мнению Витренко, «лишний раз доказывает, как для России важна эта тема». «Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — заявил он. Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным». Также исполнительный директор «Нафтогаза» опроверг слова бывшего замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о якобы «хамской манере» ведения переговоров у россиян. Витренко заявил, что не заметил хамства ни по отношению к себе, ни к кому-либо из членов украинской делегации, в том числе и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги