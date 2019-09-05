Не ловити рибу, не збирати гриби: еколог заявив про небезпечну зону поблизу полігону в РФ

У 30-кілометровій зоні від полігону в Архангельській області (Росія), де трапився вибух із викидом радіоактивних речовин, не рекомендується ловити рибу, збирати ягоди і гриби.
"Там точно небезпечно", – сказав OBOZREVATEL співголова російської екологічної групи "Екозахист!" Володимир Сливяк.
Коментуючи інформацію про виявлені у Білому морі металеві понтони, які "сильно фонують", він сказав: "Принципово нового тут нічого немає. І так зрозуміло, що внаслідок аварії був викид радіації, було зрозуміло, що він чималий, враховуючи, що у 30 кілометрах, в Сєвєродвінську, радіоактивний фон зріс майже у 20 разів. Це просто не може бути через якийсь маленький викид".
"Від самого початку можна було припускати, що навколо цього полігону є якісь плями, можливо, якісь об'єкти, що мають підвищений рівень радіації. І це напевно не остання подібна знахідка", – додав еколог.
За його словами, добре, що на місці проводяться якісь заміри, і все ж вони не можуть замінити повноцінного дослідження місцевості на предмет радіаційного забруднення. Як переконаний еколог, ці роботи мали виконати "винуватці всього цього", а саме, міністерство оборони Росії і корпорація "Росатом".
У той же час еколог нагадав: "Відразу ж після аварії МНС пропонувало свою допомогу, але їх просто туди не пустили. Міноборони відмовилося від їх допомоги і саме нічого не робить, хоча могли б організувати такі роботи".
"Але навряд чи Міноборони будуть щось робити, раз досі вони нічого не робили", – сказав він.
За його словами, досі без відповіді залишаються питання про те, "що саме потрапило в навколишнє середовище, які радіонукліди, в якій кількості".
"У 30-кілометровій зоні навколо цього полігону абсолютно точно є місця, забруднені радіацією. І те, що людина робила заміри, проходячи по якійсь одній дорозі, і нічого не знайшла, ні про що не говорить. Можливо, вона пройшла в ста метрах від плями. Це не повноцінне обстеження території", – підкреслив він.
Відповідаючи на запитання про те, що в ситуації, що склалася, робити жителям населених пунктів, що знаходяться в 30-кілометровій зоні, еколог сказав: "Вимагати інформації від Міноборони, від "Росатома". Це єдине, що можна зробити. Навряд чи вони можуть самостійно обстежити 30 -кілометровую зону".
Гриби в лісі
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Він також озвучив для них важливу пораду: "Невідомо, яке це забруднення, можливо, воно в воді. Останні дані вказують, що берегова зона забруднена. Тому абсолютно точно не варто десь поблизу ловити рибу або діставати з води щось іще. Я б ще порадив і гриби з ягодами не збирати, остерігатися. Мало що, все може бути".
Як писав OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули і постраждали люди.
Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули в результаті вибуху під Архангельськом.
У містах Архангельськ і Северодвинськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Згідно з версією корпорації "Росатом", вибух на полігоні стався через збіг чинників. Подібні трагедії нібито нерідко відбуваються під час випробувань нових технологій.
За іншою ж версією, НП сталася під час випробування ракети на морській платформі.
У коментарі OBOZREVATEL
керівник проекту енергетичного відділу російського Greenpeace Рашид Алімов заявив: в результаті вибуху в навколишнє середовище могли бути викинуті альфа і бета-частинки, небезпечні при попаданні в дихальні шляхи людини.
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