"Червона ганчірка": вчений вказав на дратівливий чинник Кримського мосту

Кримський (Керченський) міст через свою дорожнечу фактично перетворився на дратівливий чинник для росіян.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар. "Цей Керченський міст – як червона ганчірка, він дратує. І чим далі, тим більше дратуватиме", – сказав він.

Вчений нагадав про те, що в будівництво моста були вкладені колосальні кошти, і експлуатаційні витрати також дуже великі. Зокрема, "ставиться якась супердорога система контролю, контррейки, і все решта. І все це за рахунок платників податків", – підкреслив він.

І це при тому, що "цей міст нікому не потрібен. Хто туди їде? Їдуть тільки якісь ідіоти", – зауважив Медовар.

"У цей Крим йде неміряно грошей, як в чорну діру, а разом з тим у нас маса депресивних регіонів, які ледь жевріють. Народ вже недоїдає. Я бачу по магазинах, скільки люди купують, і наскільки менше заповнюються кошики, які вони виносять з магазинів. Це видно навіть в Москві. Про регіони, де зарплати по 10 тисяч рублів, я вже не кажу", – сказав він.

Дорожнеча Кримського моста дратує росіян Кримський міст

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Медовар заявив про те, що відкриття залізничного руху по Кримському (Керченському) мосту являє собою реальну загрозу для цієї споруди. Він також розповів про непоправну екологічну шкоду, яку міст завдає Керченській протоці і Азовському морю.

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