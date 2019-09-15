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15 вересня • оновлено в 06:28
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"Червона ганчірка": вчений вказав на дратівливий чинник Кримського мосту

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Кримський (Керченський) міст через свою дорожнечу фактично перетворився на дратівливий чинник для росіян.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський гідрогеолог Юрій Медовар. "Цей Керченський міст – як червона ганчірка, він дратує. І чим далі, тим більше дратуватиме", – сказав він.

Вчений нагадав про те, що в будівництво моста були вкладені колосальні кошти, і експлуатаційні витрати також дуже великі. Зокрема, "ставиться якась супердорога система контролю, контррейки, і все решта. І все це за рахунок платників податків", – підкреслив він.

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І це при тому, що "цей міст нікому не потрібен. Хто туди їде? Їдуть тільки якісь ідіоти", – зауважив Медовар.

"У цей Крим йде неміряно грошей, як в чорну діру, а разом з тим у нас маса депресивних регіонів, які ледь жевріють. Народ вже недоїдає. Я бачу по магазинах, скільки люди купують, і наскільки менше заповнюються кошики, які вони виносять з магазинів. Це видно навіть в Москві. Про регіони, де зарплати по 10 тисяч рублів, я вже не кажу", – сказав він.

Дорожнеча Кримського моста дратує росіян

Дорожнеча Кримського моста дратує росіян

Кримський міст

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Медовар заявив про те, що відкриття залізничного руху по Кримському (Керченському) мосту являє собою реальну загрозу для цієї споруди. Він також розповів про непоправну екологічну шкоду, яку міст завдає Керченській протоці і Азовському морю.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Юрій Медовар
Місце
Росія
Теги
Кримський міст Новини Росії
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Уральский Ватник
Уральский Ватник
Ну и ржака), мы россияне гордимся мостом, все кто по нему едут в восторге от величественности этого сооружения.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Меня как простого русского оккупанта мост пинзец как раздражает. Из каждого десятка вяленых йожыков которые я запасаю на зиму государство отбирает у меня одного целого и еще треть от второго на какую-то супердорогую систему контроля, контррельсы и все прочее. Лучше бы пенсионерам раздали и яжматерям. Моя корзинка из березовой коры с каждым походом в супермаркет заполняется все меньше, а Кетай захватывает Сибирь все больше. СУГС, ёпста
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Я вижу по магазинам, сколько люди покупают, и насколько меньше заполняются корзинки, которые они выносят из магазинов". Он что у выхода из супермаркетов сидит и просит на пропитание? Раз так тщательно просматривает содержание корзинок)
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