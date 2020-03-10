Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России. По оценкам экспертов, РФ будет терять $100-150 млн в день.

Если цены останутся на нынешнем уровне, экономика России, скорее всего, уйдет в рецессию со второго квартала. Провал переговоров по сделке ОПЕК+ приведет к потерям, превышающим 6 триллионов рублей в пересчете на 3 года. Думаю, такого рода проблемы будут стоить порядка 3 триллионов рублей в год. По сути, это 3% ВВП.

В 2019 году темпы роста российской экономики составляли 1,3%. Мне кажется, что в 2020 году мы уйдем на -1%, а в 2021 году, если цены на нефть останутся на том же уровне, на -2…-3%.

Момент выбран очень удачно. Путин затеял конституционную реформу, которая требовала подтверждения того, что в стране существует стабильность, что экономика выходит из кризиса и так далее. Ничего этого, конечно, не произойдет. Поэтому я думаю, что референдум превратится в профанацию, где будут огромные вбросы и исправления результатов голосования.

Владимир Путин

Но экономической катастрофой, которая может вызвать политические потрясения, я бы это не назвал. Конечно, большинство россиян пострадает от этих событий, уровень жизни ухудшится, потребление снизится, будут затянуты пояса. Но я не могу вспомнить случая нигде на пространстве от Грузии до Прибалтики, когда бы экономические проблемы вызывали серьезные политические потрясения.

На то, что рухнет режим, я бы особо не надеялся. Посмотрим, к каким последствиям это приведет, но пока это будет дополнительным фактором российского экономического упадка, но не более.

Проблема наших стран заключается в том, что население не считает экономику чем-то объективным. Оно готово мириться с событиями, которые якобы происходят не под влиянием властей. Недавно в интервью ТАСС Путин четко сказал, что, дескать, какая может быть персональная ответственность, если падает цена на нефть.

Это ровно такой же случай. Если внешние факторы меняются так радикально, то Путин будет говорить, что он делает все правильно, что старается использовать любую возможность для улучшения ситуации, но объективные факторы играют свою роль.

Поэтому я не предвижу серьезного падения авторитета Путина, его популярности.

Вся эта ситуация будет постепенно подрывать веру россиян в будущее, в возможности развития, но этот процесс будет сильно растянут во времени. Я не могу сказать, когда это может аукнуться для Путина, но однозначно сегодняшние события не будут иметь своим результатом политические потрясения в перспективе 1-2 лет.

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