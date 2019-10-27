Б'ють молотком і душать: у Криму банда 12-річних кадетів залякала все училище

У Ялті окупованого Криму кадети місцевого училища залякують однокласників. Вони ходять із ножем і душать їх, а після навчання йдуть трощити автомобілі.

Від рук школярів постраждав увесь клас — чотири дівчинки і 21 хлопчик. Конфлікт в освітньому закладі переріс у звернення до президента Росії, яка анексувала півострів. Про це повідомляє видання "360˚".

"Хлопці, як запевняють батьки, носять із собою ножі, молотки, б'ють дітей і зовсім не знають, що таке виховання. Водночас їхня рідня лише сміється на зборах і запевняє, що безсила в цій ситуації, адже дала дитині "повну свободу", — йдеться в інформації.

Зазначається, що мова про шостий кадетський клас школи №11 у Ялті, де двоє учнів залякали однокласників.

У Криму банда 12-річних кадетів залякала все училище

"Ще з 1 вересня у кадетів 11-ї школи проблеми з цими хлопцями. До установи в День знань прийшли п'ятеро новеньких: троє — спокійні, а двоє — хулігани. Ходять із ножем, молотком, трощать тут усе. Після навчання підходять до занедбаного авто, починають бити його. Діти жахливі", — таку характеристику дала мати одного з потерпілих Наталія.

За словами жінки, якось ці хулігани притиснули її сина у роздягальні. Один почав душити дитину, а інший перешкоджав однокласникам підійти і розборонити хлопчиків. Після того, що трапилося, її син потрапив до лікарні — з діагнозом струс головного мозку і зміщення другого хребця на шиї. Тепер він ходить із бандажем на шиї і "не має можливості нормально навчатися".

Також вона додала, що батьки постраждалих дітей намагалися поспілкуватися з рідними хуліганів, але все марно.

"Вони не можуть вплинути, тому що таке виховання. Мама одного з хуліганів каже, що дає дитині повну свободу, він сам своє життя регулює і відповідає за нього", — сказала Наталія.

Оскільки ні близькі хуліганів, ні керівництво школи та відділу освіти Ялти на заяви потерпілих не реагують і не вживають ніяких заходів, сім'ї вирішили написати офіційне звернення до президента РФ з проханням допомогти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео зі знущаннями над російськими пропагандистами, які влаштували в анексованому Криму, щоб підготувати їх до роботи у "гарячих точках". На кадрах видно, що люди у військовій формі одягли на голови журналістів мішки і змусили проходити різні випробування, паралельно б'ючи їх.

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