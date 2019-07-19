"Була надто красивою": спливли подробиці звірячого вбивства дівчини подругами в Росії

Двоє 16-річних дівчат, яких підозрюють у вбивстві 17-річної Вікторії Аверіної в російському Архангельську, були її близькими подругами і колишніми однокласницями.

Спочатку поліція вважала, що Аверіну вбив чоловік-маніяк, але потім в цьому зізналися її колишні шкільні однокласниці і подруги: Ліна та Ірина, повідомила DailyMail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, в поліції дівчата пояснили, що жертва нібито поводилась із ними жорстоко, їм не подобалося те, що загибла була "зарозуміла через її яскраве і привабливе обличчя".

Загибла (в центрі) і підозрювані

"Як стверджується, вони повернулися додому після події і висловили "жах", коли її тіло було виявлено", – додав журналіст.

Також подруга загиблої розповіла місцевим ЗМІ, що дівчата були близькі, але підозрювані були "фізично більші за неї і поводили себе як натовп", зазначивши, що сумнівається, що краса стала причиною вбивства.

Видання написало, що перед смертю дівчинка написала комусь із друзів з проханням поповнити рахунок її мобільного – вона хотіла терміново зателефонувати мамі, а грошей у неї не було.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі в разі засудження, підсумував журналіст.

Загибла (праворуч) з подругою DailyMail

Місце злочину DailyMail

Місце злочину DailyMail

Загибла і підозрювані DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Архангельську дві 16-річні дівчини затримані за підозрою у жорстокому вбивстві своєї 17-річної знайомої: тіло потерпілої знайшли біля залізниці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.