Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Була надто красивою": спливли подробиці звірячого вбивства дівчини подругами в Росії

5.1т Читати матеріал російською

Двоє 16-річних дівчат, яких підозрюють у вбивстві 17-річної Вікторії Аверіної в російському Архангельську, були її близькими подругами і колишніми однокласницями.

Спочатку поліція вважала, що Аверіну вбив чоловік-маніяк, але потім в цьому зізналися її колишні шкільні однокласниці і подруги: Ліна та Ірина, повідомила DailyMail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, в поліції дівчата пояснили, що жертва нібито поводилась із ними жорстоко, їм не подобалося те, що загибла була "зарозуміла через її яскраве і привабливе обличчя".

Загибла (в центрі) і підозрювані

Загибла (в центрі) і підозрювані

"Як стверджується, вони повернулися додому після події і висловили "жах", коли її тіло було виявлено", – додав журналіст.

Новини
У Москві жорстоко вбили стюардесу: оприлюднено фото підозрюваного

Також подруга загиблої розповіла місцевим ЗМІ, що дівчата були близькі, але підозрювані були "фізично більші за неї і поводили себе як натовп", зазначивши, що сумнівається, що краса стала причиною вбивства.

Видання написало, що перед смертю дівчинка написала комусь із друзів з проханням поповнити рахунок її мобільного – вона хотіла терміново зателефонувати мамі, а грошей у неї не було.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі в разі засудження, підсумував журналіст.

Загибла (праворуч) з подругою

Загибла (праворуч) з подругою

DailyMail

Місце злочину

Місце злочину

DailyMail

Місце злочину

Місце злочину

DailyMail

Загибла і підозрювані

Загибла і підозрювані

DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Архангельську дві 16-річні дівчини затримані за підозрою у жорстокому вбивстві своєї 17-річної знайомої: тіло потерпілої знайшли біля залізниці.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Архангельськ
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
1
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel