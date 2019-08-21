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"Піти вперед": Україні запропонували готуватися до війни з Росією

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Україні слід вживати заходів до того, щоб безболісно і повністю розірвати всі відносини з Російською Федерацією.

"В інтересах України було б провести стратегію, яка була б спрямована на те, щоб ми могли повністю розірвати відносини з Росією", – сказав в блозі OBOZREVATEL журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

"Але для цього держава повинна підготуватися. Наприклад, у нас багато об'єктів критичної інфраструктури, як, наприклад, об'єкти атомної енергетики, як і раніше, через 5 років після початку війни, критично залежать від поставок з Росії. Поставки вугілля у нас як і раніше замкнуті на Росії", – пояснив він.

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На думку Бутусова, розривати відносини з РФ в сьогоднішній ситуації означатиме "відразу ж самих себе паралізувати".

Володимир Путін, Сергій Шойгу під час поїздки в Північно-Західний федеральний округ

Володимир Путін, Сергій Шойгу під час поїздки в Північно-Західний федеральний округ

Офіційний сайт президента РФ

"Держава повинна бути націлена на те, щоб в будь-який момент бути готовою відповісти на російську агресію, можливо, оголосити війну, можливо, самим піти вперед і розірвати відносини", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив: "Поки від пана Зеленського ми не почуємо чітке визначення того, що відбувається на Донбасі, ми не зрушимо з мертвої точки, ми не закінчимо цю війну".

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Mega Death
Mega Death
Лучше всем сразу повеситься!)) Клоун)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
кто тут орал про войну с россией?)) шесть лет уже война идет, а украина только думает готовиться к войне или нет))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Что значит " готовиться к войне с Россией" ? Таки ,уже шестой год воюете. )
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