"Буратіно на мотузочках": Путін знову попався на дивній позі

Президент Росії Володимир Путін здивував незвичайною позою на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод" у вівторок, 17 вересня, в Москві.

На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький, опублікувавши підтверджувальне фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, лідер РФ, виступаючи біля трибуни, нагадав йому суміш героя відомої казки Буратіно і робота.

Путіна порівняли з "Буратіно на мотузочках" Telegram-канал AllГолобуцкій

"Таки в цій версії Путіна дійсно щось весь час клинить саме в лівій підпірці. Та й взагалі могли якось краще всю систему відрегулювати, а то виглядає як суміш Буратіно на мотузочках і заіржавілого аборигена планети Шелєзяка", – зіронізував Голобуцький.

Путін знову попався на дивній позі РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі звернули увагу на цікавий нюанс із зовнішністю Путіна під час голосування на одній з виборчих дільниць 8 вересня. Запідозрили, що лідер РФ ходить на протезах або ж просто на підборах.

До цього на зустрічі з лідером Єгипту Путін здивував занадто розслабленою позою на кріслі.

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