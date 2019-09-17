"Буратіно на мотузочках": Путін знову попався на дивній позі

Президент Росії Володимир Путін здивував незвичайною позою на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод" у вівторок, 17 вересня, в Москві.
На це звернув увагу в своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький, опублікувавши підтверджувальне фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, лідер РФ, виступаючи біля трибуни, нагадав йому суміш героя відомої казки Буратіно і робота.
Путіна порівняли з "Буратіно на мотузочках"
Telegram-канал AllГолобуцкій
"Таки в цій версії Путіна дійсно щось весь час клинить саме в лівій підпірці. Та й взагалі могли якось краще всю систему відрегулювати, а то виглядає як суміш Буратіно на мотузочках і заіржавілого аборигена планети Шелєзяка", – зіронізував Голобуцький.
Путін знову попався на дивній позі
РИА Новости
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі звернули увагу на цікавий нюанс із зовнішністю Путіна під час голосування на одній з виборчих дільниць 8 вересня. Запідозрили, що лідер РФ ходить на протезах або ж просто на підборах.
До цього на зустрічі з лідером Єгипту Путін здивував занадто розслабленою позою на кріслі.
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