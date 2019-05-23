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Бунт проти церкви в Росії: влада Єкатеринбурга здалася

6.1тЧитати матеріал російською

Влада Свердловської області Російської Федерації вирішила відмовитися від будівництва храму в сквері у Єкатеринбурзі після масових протестів.

Як повідомив губернатор області Євген Куйвашев у своєму Instagram, можна "виключити сквер біля Театру драми з переліку можливих місць для розміщення храму Святої Катерини".

"ВЦВГД опублікував дані опитування єкатеринбуржців щодо будівництва храму святої Катерини. 58% опитаних заявили, що храм потрібно побудувати в іншому місці, не в сквері біля Театру драми. 74% назвали вибір місця невдалим. Ці дані показують, що у виборі місця для розташування майданчика були допущені помилки, не було повною мірою враховано думку містян", — заявив він.

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"Потрібно вибрати місце, яке краще підходить, і будувати там храм, про появу якого давно мріють православні жителі Єкатеринбурга. Ми пройшли цей конфлікт, він вичерпаний. Нам необхідно разом знайти нове місце для храму", — написав він.

ВЦИОМ опублікував дані опитування екатеринбуржцев з приводу будівництва храму святої Катерини. 58% опитаних заявили, що храм потрібно побудувати в іншому місці, не в сквері біля Театру драми. 74% назвали вибір місця невдалим. Ці дані показують, що при підборі майданчика були допущені помилки, не було в повній мірі враховано думку городян. Потрібно вибрати більш підходяще місце і будувати там храм, про появу якого давно мріють православні жителі Єкатеринбурга. ⠀ Ви знаєте, що адміністрація Єкатеринбурга зараз збирає пропозиції городян з приводу нового місця будівництва храму святої Катерини. Потім буде проведено опитування жителів Єкатеринбурга. Я думаю, що опубліковані дані центру дають підстави виключити сквер біля Театру драми з переліку можливих місць для розміщення храму святої Катерини. Звернуся до голови Єкатеринбурга Олександру Високінскому з проханням не включати цю площадку в перелік місць при проведенні опитування. Ми пройшли цей конфлікт, він вичерпаний. Нам належить разом знайти нове місце для храму.

Допіс, Поширення Євген Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести охопили Єкатеринбург ще в понеділок 13 травня. Губернатор Свердловської області запросив прихильників збереження скверу і прихильників будівництва храму на переговори, проте вони не принесли результату.

Протести переросли в зіткнення, періодично використовувалися димові шашки, лунали вибухи петард. Жителі міста скандували: "Це наше місто" і "Хто не скаче, той за храм", через що в мережі порівняли протести з українським Майданом у 2014 році.

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Місце
РосіяЄкатеринбург
Теги
Новини РосіїРПЦ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Что значит власти сдались? Просто власть используя демократические инструменты узнала мнение людей и к нему прислушалась. На то она и власть
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Крымчанин Юрий, Мокша, ну ты и насмешил! Власти московии и "демократические инструменты"! Там ордынские инструменты правления - там охлос для жирующей и паразитирующей власти, а в демократических странах - власть для народа! Но я очень рад, что на московии народ начал бороться за свои права с бандитской властью и это только начало...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А зачем грязным чуркам муслимам православный храм?это же не мечеть мечеть бы сразу построили)))рашка это страна грязных вонючих чурок мусульман рашка не православная страна)))))
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