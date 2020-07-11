Происходящее в Хабаровске легко описывается двумя строчками из Высоцкого:

"Послушай, Зин, не трогай шурина – какой ни есть, а он родня".

Два года назад, назло Путину и "единороссам", хабаровчане избрали себе в губернаторы чисто конкретного Фургала с типовой биографией члена ЛДПР.

Путин это вытерпел, но демонстративное равнодушие при "обнулении" стало последней каплей, и Путин, озлобившись, Фургала арестовал.

И хабаровчане вышли на улицы.

За Фургала?

Нет, за себя. Потому что арестом избранного ими губернатора Москва дала им прилюдную оплеуху.

Ситуация вполне трагикомическая, потому что Фургал явно не Гавел. Но как ни крути, это – подробности на фоне гораздо более важных вещей.

Когда в России войдет в привычку выбирать себе администрацию честным, равным и свободным голосованием, - вот тогда придет время поговорить и о качестве выбора. А пока что – речь идет о возвращении самого права делать это, а не встречать с поклоном очередного мудака из Орды, присланного с ярлыком на княжение.

Молодцы хабаровчане.

И, кстати, обратите внимание на хабаровскую полицию. Что-то она не торопится молотить земляков палками и сажать в автозаки…

Москва далеко и с каждым днем все дальше. И силами ОМОНа ближе ее не сделать.

"Смотри, дождешься у меня"...

Федерализм будет федерализмом, если дать людям возможность свободно выбирать себе власть. А если настаивать на полицейщине – однажды федерализм станет сепаратизмом.

Ау.

Бункер, бункер, я Россия. Как слышишь?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.