"Було би 500 млн росіян!" Жириновський задумав повернути кріпацтво

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що скасування кріпацтва розвалило Росію.

Крім цього, він висловив упевненість у тому, що якби його зберегли, то населення його країни зараз становило би 500 млн людей. Таку думку він виклав у своєму Telegram-каналі.

Володимир Жириновський "Комсомольська правда"

Депутат нелегітимної Держдуми обурився через те, що досі немає оцінок рішення імператора Олександра II про скасування кріпацтва. За його словами, зараз нібито ніхто не може відповісти, якими були користь і наслідки такого кроку.

Жириновський висловив думку, що до 1861 року поміщик відповідав за своїх селян, забезпечував їх землею, роботою, і Росія була одним із головних постачальників сільгосппродукції у світі.

"А після скасування — за селян почало відповідати МВС, і мільйони з них по всій Росії залишилися без землі, без діла, неприкаяними. Багато в пошуках кращої долі поїхали із сіл у міста, де почали перетворюватися на пролетарів, які потім стали опорою держперевороту 1917 року. Потрібно було залучати робітників із околиць Російської імперії або взагалі з-за кордону. Так ми зберегли б і міцне селянство, потужне сільське господарство, і підняли б промисловість, і перевороту не було б. Зараз населення Росії 500 млн людей було би", — заявив одіозний Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний лідер ЛДПР пригрозив світу глобальною війною із застосуванням ядерної зброї. На додачу до всього він заявив, що російські танки нібито проїдуться по всій Європі, і там їх зустрінуть із квітами.

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