Була голою у валізі: в Росії по-звірячому вбили блогерку

У квартирі на заході Москви знайдено валізу з тілом по-звірячому вбитою блогеркою на ім'я Катерина.

За даними "Супутник", 24-річна дівчина кілька днів не виходила на зв'язок з батьками, а її останки, за попередньою інформацією, знайшов господар житла.

Уточнятся, що чоловік приїхав за місцем проживання Катерини після дзвінка її родичів. Всередині він виявив чемодан, в якому було заховано її тіло без одягу з перерізаним горлом.

блогер Катерина .instagram / katti_loves_life

За даними 360tv, поліція допитала хлопця вбитої, який бачив її востаннє 26 липня. Наступного дня вона перестала виходити на зв'язок. Тиждень тому Катерина повернулася до Москви з подорожі на грецький острів Корфу.

загибла блогерка .instagram / katti_loves_life

За словами подруг, дівчина останнім часом сильно змінилася: стала одягатися в брендовий одяг, відвідувати дорогі ресторани.

За даними "Рен.ТВ", головним підозрюваним у справі про вбивство вважається її колишній коханий. Чоловік познайомився з нею, побачивши анкету на одному з сайтів. Однак незабаром вона нібито проміняла його на іншого заможного чоловіка. Правоохоронці встановлюють особу підозрюваного.

Катерина instagram / katti_loves_life

Уточнюється, що у блогерки було двоє шанувальників. З одним з них вона збиралася їхати до Голландії. Також в блозі вона писала про заздрісників.

Відомо, що Катерина навчалася в медичному вузі та вела блог в соцмережах. Її аудиторія становила приблизно 80 тисяч осіб. Дівчина розповідала про навчання і подорожі.

Катерина в машині instagram / katti_loves_life

Блогерка Катерина - фото в ліфті instagram / katti_loves_life

Блогерка Катерина на відпочинку instagram / katti_loves_life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Раменське в Підмосков'ї жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. В іншому місті Росії 27 липня трагічно помер популярний блогер-мандрівник.

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