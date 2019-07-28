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Була голою у валізі: в Росії по-звірячому вбили блогерку

14.8т Читати матеріал російською

У квартирі на заході Москви знайдено валізу з тілом по-звірячому вбитою блогеркою на ім'я Катерина.

За даними "Супутник", 24-річна дівчина кілька днів не виходила на зв'язок з батьками, а її останки, за попередньою інформацією, знайшов господар житла.

Уточнятся, що чоловік приїхав за місцем проживання Катерини після дзвінка її родичів. Всередині він виявив чемодан, в якому було заховано її тіло без одягу з перерізаним горлом.

блогер Катерина

блогер Катерина

.instagram / katti_loves_life

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За даними 360tv, поліція допитала хлопця вбитої, який бачив її востаннє 26 липня. Наступного дня вона перестала виходити на зв'язок. Тиждень тому Катерина повернулася до Москви з подорожі на грецький острів Корфу.

загибла блогерка

загибла блогерка

.instagram / katti_loves_life

За словами подруг, дівчина останнім часом сильно змінилася: стала одягатися в брендовий одяг, відвідувати дорогі ресторани.

За даними "Рен.ТВ", головним підозрюваним у справі про вбивство вважається її колишній коханий. Чоловік познайомився з нею, побачивши анкету на одному з сайтів. Однак незабаром вона нібито проміняла його на іншого заможного чоловіка. Правоохоронці встановлюють особу підозрюваного.

Катерина

Катерина

instagram / katti_loves_life

Уточнюється, що у блогерки було двоє шанувальників. З одним з них вона збиралася їхати до Голландії. Також в блозі вона писала про заздрісників.

Відомо, що Катерина навчалася в медичному вузі та вела блог в соцмережах. Її аудиторія становила приблизно 80 тисяч осіб. Дівчина розповідала про навчання і подорожі.

Катерина в машині

Катерина в машині

instagram / katti_loves_life

Блогерка Катерина - фото в ліфті

Блогерка Катерина - фото в ліфті

instagram / katti_loves_life

Блогерка Катерина на відпочинку

Блогерка Катерина на відпочинку

instagram / katti_loves_life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Раменське в Підмосков'ї жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. В іншому місті Росії 27 липня трагічно помер популярний блогер-мандрівник.

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Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії вбивство блогер кримінал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сколько же на рессе падали! Как по сути, так и виртуальной! Сироткин докажет! Да, тупой Андрюха?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
да и чёрт с нею
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сироткин Андрюха, действительно! Скота на расее много! Бабы еще нарожают! Быдла не жалко! Да, скот помойный?
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