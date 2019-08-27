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Буде ще гірше: Владивосток змило потоками бруду і каменів. Фото і відео потопу

5.7т Читати матеріал російською

На Владивосток звалилися тонни бруду, каменів і будівельного сміття — після потужних злив одразу в декількох районах зійшли селі.

Жителі міста викладають відео в соцмережах, на яких грязьові потоки сповзають на припарковані автомобілі й блокують дороги. Дощі так розмили ґрунт під гаражами, які стоять на сопці, що вони виявилися на краю прірви. Тротуари, двори й підземні переходи пішли під воду, зупинився громадський транспорт.

Зараз у Владивостоці оголошено штормове попередження. Є повідомлення про перших постраждалих. Водночас синоптики прогнозують погіршення погоди.

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Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ІА PrimaMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Владивосток
Теги
злива погода
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филипп филипыч
филипп филипыч
перемога! рашка фсьо, кричали упоротые не осознавая своей ущербности)
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0
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
))) помнится жириновский обещал повернуть ось земли и затопить США!)))) Зная рукожопость скрепных, опять что то напортачили и "повернули" не туда )))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Голованов Сергей, как со строительством второй Франции, pyкожoпыми строителями?
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