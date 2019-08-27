Буде ще гірше: Владивосток змило потоками бруду і каменів. Фото і відео потопу

На Владивосток звалилися тонни бруду, каменів і будівельного сміття — після потужних злив одразу в декількох районах зійшли селі.

Жителі міста викладають відео в соцмережах, на яких грязьові потоки сповзають на припарковані автомобілі й блокують дороги. Дощі так розмили ґрунт під гаражами, які стоять на сопці, що вони виявилися на краю прірви. Тротуари, двори й підземні переходи пішли під воду, зупинився громадський транспорт.

Зараз у Владивостоці оголошено штормове попередження. Є повідомлення про перших постраждалих. Водночас синоптики прогнозують погіршення погоди.

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Владивосток затопило ІА PrimaMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 серпня в Росії стався вибух на військовому полігоні поряд із селищем Ненокса за 40 км від Сєвєродвінська (Архангельська область).

У результаті вибуху загинули п'ятеро інженерів-атомників. Корпорація "Росатом" оприлюднила прізвища та фото загиблих.

За даними "Росатома", причиною НП став вибух малогабаритного ядерного реактора.

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