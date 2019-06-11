Бронетранспортер не доплив: у Росії трапилася чергова смертельна НП у морі

У Балтійському морі на території військово-морського полігону "Хмелівка" в Калінінградській області (Росія) загинув морський піхотинець, потонувши разом із бронетранспортером під час навчань із висадки десанту.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на власне джерело. Надзвичайна подія трапилася ще 7 червня, проте про смертельний результат стало відомо тільки у вівторок, 11 червня.

"Трагедія трапилася під час висадки десанту, коли один із бронетранспортерів не доплив до берега і затонув після виходу з твіндека корабля. У цей час у бойовій машині перебував солдат. Його не вдалося врятувати", – поділилося джерело.

Балтійське море newkaliningrad.ru

Ще двох піхотинців, які були на борту, доставили в лікарню. За даними місцевих ЗМІ, в бойовій машині перебували військовослужбовці Чорноморського флоту.

У військовому слідчому управлінні по Балтійському флоті факт загибелі військовослужбовця на полігоні "Хмелівка" підтвердили. За фактом події порушили кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Балтійському морі трапився вибух на литовському пасажирському поромі, в результаті якого на борту судна спалахнула пожежа. Ніхто з пасажирів не постраждав.

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