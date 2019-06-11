ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Бронетранспортер не доплив: у Росії трапилася чергова смертельна НП у морі

36.6тЧитати матеріал російською

У Балтійському морі на території військово-морського полігону "Хмелівка" в Калінінградській області (Росія) загинув морський піхотинець, потонувши разом із бронетранспортером під час навчань із висадки десанту.

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на власне джерело. Надзвичайна подія трапилася ще 7 червня, проте про смертельний результат стало відомо тільки у вівторок, 11 червня.

"Трагедія трапилася під час висадки десанту, коли один із бронетранспортерів не доплив до берега і затонув після виходу з твіндека корабля. У цей час у бойовій машині перебував солдат. Його не вдалося врятувати", – поділилося джерело.

Новини
У Росії сталася смертельна НП з військовими: всі деталі

Балтійське море

Балтійське море

newkaliningrad.ru

Ще двох піхотинців, які були на борту, доставили в лікарню. За даними місцевих ЗМІ, в бойовій машині перебували військовослужбовці Чорноморського флоту.

У військовому слідчому управлінні по Балтійському флоті факт загибелі військовослужбовця на полігоні "Хмелівка" підтвердили. За фактом події порушили кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Балтійському морі трапився вибух на литовському пасажирському поромі, в результаті якого на борту судна спалахнула пожежа. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
13
64
Смішно
51
Цікаво
33
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ukr Igore
Ukr Igore
Москалі спростовують закон Фізики
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ткаченко Санечка
Ткаченко Санечка
Моя иcкрeнняя 6лагодарнocть тем, ктo показaл мне сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/yp6euf4 Пpoстo пpойдя пpостой oпроc получилa пoчти полугoдовyю зaрплaту)) Пользуйтeсь, пока ещe еcть возможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какое все таки жидкое гoвно - Кaцап! Утонуло!
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel