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24 лютого • оновлено в 02:20
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"Брехливе створіння!" Путін розлютив росіян заявою про війну. Відео

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У неділю, 23 лютого, президент Росії Володимир Путін піддався жорсткій критиці в мережі через заяву про війну.

У День захисника вітчизни, який більше не святкують в Україні у лютому, російський лідер раптом заявив про "бойове братство" народів. Пост з даним зверненням Путіна до росіян розмістив в своєму Twitter журналіст Дмитро Смирнов (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наш обов'язок – завжди пам'ятати, якою ціною дісталася Перемога, і ми нікому не дозволимо перекреслити цю героїчну сторінку історії, будемо викривати будь-які спроби спотворити історію, забути дух союзництва і нашого бойового братства", – сказав Путін.

Путін розлютив росіян заявою про війну

Путін розлютив росіян заявою про війну

Кадр з відео

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Однак росіяни розкритикували заяву президента РФ.

"Брехливе створіння!", "Подвійні стандарти", "Огидно. Фарисей", "Його від власного лицемірства ще не нудить?", "По ходу дід лютневі підказки з травневими переплутав?", "Перемогу с*ка собі привласнив, а ось борги СРСР перед громадянами мабуть забув... Склеротик", – обурилися громадяни Росії.

Путін розлютив росіян заявою про війну

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян заявою про війну

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян заявою про війну

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян заявою про війну

twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли в мережі за новий "національний вид спорту Росії". Російський лідер вважає його "візитною карткою" РФ.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Twitter
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