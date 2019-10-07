"Босоніж побігли, лягли й замерзли": сестра Дятлова розкрила нові дані про загибель групи

Сестра Ігоря Дятлова, який разом із групою загинув у горах Уралу в Росії в 1959 році, Тетяна Пермінова розповіла, як дізналася про смерть брата. Саме вона взяла слухавку, коли сім'ї зателефонували із сумною звісткою.

В інтерв'ю "АиФ-Урал" вона зазначила, що на той момент їй було лише 12 років. Родина тоді мешкала у своєму будинку в Первоуральську.

"Раптом дзвінок. Я відповіла, тому що була найближче до телефону. Чоловік на іншому кінці дроту, зрозумівши, що говорить із дитиною, запитав: "Дівчинко, є поряд хтось із дорослих?" Я передала слухавку брату, і ми дізналися, що Гося загинув", – розповіла Пермінова. Зазначається, що так Дятлова називали тільки родичі й найближчі друзі.

Сестра Дятлова розкрила нові дані про загибель групи

За словами жінки, відтоді й зав’язалася "вся катавасія" із розслідуванням, батьки майже не були вдома, почалися їхні поїздки по області. Вона додала, що на похоронах брата не була, адже дорослим було не до того.

Пермінова підкреслила: її родина не хвилювалася через те, що похід дуже затягнувся, адже Ігор не мав заїжджати додому після подорожі, у нього були інші справи. Вона стверджує, що затримки в походах траплялися й раніше, тому родичам це здавалося цілком нормальним.

Жінка додала, що здивована таким інтересом до теми загибелі хлопців на перевалі, адже такі випадки – не така вже й рідкість. Вона висловила припущення, що справа перебувала "на вустах" через постійні публікації в ЗМІ.

"З іншого боку, за таємничих обставин загинули дев'ятеро осіб, має ж бути якась причина їхньої смерті? Нерозумно вважати, що вони просто так босоніж кудись побігли, лягли і замерзли?" – підсумувала Пермінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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