"Боржомі в унітаз": росіяни влаштували дурний флешмоб проти Грузії і прокололися

У російському сегменті соцмереж поширюють флешмоб, на якому грузинську мінеральну воду "Боржомі" виливають в унітаз.

Таким чином росіяни протестують проти ситуації, що склалася в Грузії.

Однак, як відзначають користувачі мережі, запущений флешмоб дурний. Якщо "Боржомі" виготовлена в Грузії, то таким чином учасники підвищують попит напою і його продажу. Однак, деякі відзначають, що в Росії продається вода місцевої компанії "Альфа-груп", що робить акцію взагалі безглуздою, оскільки вона не має ніякого відношення до грузинів.

Флешмоб росіян з "Баржомі"

Прикольно. Люди не розуміють, що купуючи Боржомі і виливаючи її в унітаз - вони підтримують виробника грошима, а торговельні мережі, побачивши збільшений попит, почнуть заповнювати полки цією водою :) нехай продовжують https://t.co/PJb9Tvm1JX - Pavel (@Devyatov) 23 червня 2019 р

Мокши скуповують у грузин Боржомі тоннами, що б спустити в унітаз). https://t.co/Hd5rrQJlPm - Адесса (@alisauaod) 23 червня 2019 р

У возі постять ролики, де якісь мудаки ллють в унітаз боржомі в знак протесту проти грузин. Гей, патріоти, вода "Боржомі" давно стала російської - їй володіє "Альфа-груп" :-) https://t.co/y7sTC203FN pic.twitter.com/OQVjxSNaHy - Рустем Адагамов (@adagamov) 23 червня 2019 р

Купи ще ящик і вилий. Боротися треба до кінця! https://t.co/3S36isip9u - Циркуль (@ kstv77) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар російського МЗС Марія Захарова публічно відповіла президенту Грузії Саломе Зурабішвілі на її слова про те, що росіяни повинні приїжджати в цю країну, "тому що люблять її". Російська дипломатка заявила, що "туристи з Росії якщо щось і повинні, то відчувати, що їх зустрічають як найдорожчих гостей".

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