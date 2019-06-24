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"Боржомі в унітаз": росіяни влаштували дурний флешмоб проти Грузії і прокололися

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У російському сегменті соцмереж поширюють флешмоб, на якому грузинську мінеральну воду "Боржомі" виливають в унітаз.

Таким чином росіяни протестують проти ситуації, що склалася в Грузії.

Однак, як відзначають користувачі мережі, запущений флешмоб дурний. Якщо "Боржомі" виготовлена в Грузії, то таким чином учасники підвищують попит напою і його продажу. Однак, деякі відзначають, що в Росії продається вода місцевої компанії "Альфа-груп", що робить акцію взагалі безглуздою, оскільки вона не має ніякого відношення до грузинів.

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Флешмоб росіян з "Баржомі"

Флешмоб росіян з "Баржомі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар російського МЗС Марія Захарова публічно відповіла президенту Грузії Саломе Зурабішвілі на її слова про те, що росіяни повинні приїжджати в цю країну, "тому що люблять її". Російська дипломатка заявила, що "туристи з Росії якщо щось і повинні, то відчувати, що їх зустрічають як найдорожчих гостей".

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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Бульдозерами давят яблоки, колбасы, сыры, гусей. Унитаз промывают Боржоми. Это обЧество суПППер изобилия. Я рыдаю...
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