Боролася з депресією: в США померла відома російська журналістка

У США померла відома російська журналістка Гюзель Губейдулліна. Офіційна причина смерті поки не оголошується.

Про це повідомили в Facebook-групі, створеній для надання допомоги родині Губейдулліної. Подробиці події поки невідомі, проте повідомляється, що останнім часом журналістка лікувалася від депресії.

Гюзель Губейдулліна

"На цьому тижні ми втратили нашого друга, колегу, тітку, сестру, доньку... Дуже несподівано для всіх ми повинні попрощатися з Гюзель. Сім'я Гюзель готується до похорону", – йдеться в повідомленні.

Гюзель Губейдулліна відома завдяки роботі в прес-службі "Росдержстраху", в російських друкованих виданнях "Время новостей", "Бізнес" і "Ведомости". Вона писала матеріали для російськомовної версії журналу Forbes. У 2010 році Губейдулліна запустила медіа-ресурс Finparty, присвячений фінансовому ринку РФ, а в 2015 році – проекту Finbuzz. В останні роки журналістка жила в США, в місті Сіетл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії загинула журналістка видання Wonderzine. Вона випала з вікна восьмого поверху.

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