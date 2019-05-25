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/Блоги - Новини Росії

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсі статті автора

Денег нет, но вы держитесь: России грозят новые санкции

15.4тЧитати матеріал російською

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков

Не думал, что такие примитивные вещи придется объяснять, но комментарии под предыдущим постом вынуждают это сделать.

1. Решение суда ООН фактически гласит: "Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину".

Денег нет, но вы держитесь: России грозят новые санкции

2. Нет, я не думаю, что Россия сразу выполнит это решение. Но я хочу посмотреть на идиотов, которые не считают этот судебный процесс правильным решением, а сам итог - положительным для Украины.

3. Да, это судебное решение и отказ от его исполнения Россией позволяет запустить механизм наложения новых санкций на РФ.

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4. Да, санкции действенный механизм. Не быстрый, но эффективный. Слова премьер-министр РФ Медведева "Денег нет, но вы держитесь" - это результат санкций. Россия прикладывает максимуи усилий для того, чтобы выйти из-под санкций. Хотя публично делает мину при плохой игре. И точно не хочет наложения новых санкций.

5. Да, когда РФ просит снять с них экономические санкции, то теперь будет звучать аргумент:

- Какой может быть отказ от санкций, если вы даже решений суда ООН не выполняете?

Это мотивирует их на исполнение судебного решения.

6. Этот судебное решение - результат огромной работы проделанной публично и не очень украинскими юристами и дипломатами. Не забудьте сказать им спасибо.

И перестаньте искать #зраду даже в победе. Хватит! Научитесь признавать позитивные моменты и учитесь долго противостоять врагу. Быстрых и лёгких решений не предвидится. Dixi!

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському моріСанкції проти Росії
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини РосіївійнаООН
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Mega Death
Mega Death
Наивные селюки)) Израиль или США много решений этого суда выполняют?))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Израиль или США много решений этого суда выполняют?" А Вы назовите хоть одно решение международного суда, осудившее Израиль или США, а то злые люди подумают, что россияне вруши😃
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Бляхер жжот)))
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Северин Юра
Северин Юра
Береза !А ты все мечтаешь о санкциях ?Того не зная : что осина по тебе плачет !!!
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Северин Юра:"А ты все мечтаешь о санкциях". Ага, он всё мечтает и эти его поганые мечты о санкциях сбываются. Везёт же ему!😁
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