П'ять років тому в Москві було вбито російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Він був одним із найзатятіших противників путінського режиму, засуджував вторгнення на Донбас і анексію Криму.

Як загинув Борис Нємцов і що він говорив про Україну та окупацію кримського півострова – в матеріалі OBOZREVATEL.

Борис Нємцов Forbes

Я ніколи не був кримнашистом і ніколи ним не стану. Можете це опублікувати.

Борис Нємцов, співголова російської опозиційної політичної партії "РПР-ПАРНАС" послідовно критикував рішення російської влади. Він неодноразово виступав проти анексії Криму, війни на Донбасі і підтримки Кремлем терористів "Л/ДНР". Нємцов був одним з небагатьох російських діячів, хто не побоявся підписатися під "Резолюцією Маршу Миру" – документом, в якому у російської влади вимагали негайно вивести всі війська РФ з української території. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці бойовиків воюють російські війська.

Як тільки Україна почне робити економічні реформи і доб'ється якихось успіхів у цьому напрямку, як тільки українська армія буде боєздатною в повному обсязі, а не триматися на волонтерах і добровольцях, настане прорив. Путін, як будь-який бандит, поважає силу. Поки Україна слабка, в кризі, поки вона не почне з кризи вибиратися, ніякого взаєморозуміння, а, точніше кажучи, адекватності з боку Путіна не побачите.

27 лютого 2015 року, на Великому Москворецькому мосту в Москві, Бориса Нємцова буо вбито. Його застрелили в спину – злочинці випустили в політика чотири кулі і зникли. Відверто політичне вбивство Нємцова викликало хвилю обурення не тільки в Росії, але і в усьому світі.

Місце вбивства Бориса Нємцова

"Референдум" в Криму було проведено по чуровсько-путінськи і ніколи не буде визнано в світі. Крим - невизнана в світі територія, що прирікає її на животіння. Прикладів маса - Придністров'я, Осетія, Абхазія.

У вбивстві Нємцова офіційно визнали винними: Заура Дадаєва, Анзора Губашева, Шадіда Губашева, Темірлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва. У 2017 році їх засудили до тюремного ув'язнення – від двадцяти років (Дадаєв) до одинадцяти (Бахаєв). Безпосереднього замовника вбивства так і не було знайдено.

Те, що Україна програла інформаційну війну – це факт. Але те, що ви не повинні з цього приводу сильно переживати – це теж факт. Ви ж не нацистська держава.

Щорічно 27 лютого в Москві проводиться Марш пам'яті Бориса Нємцова. Кожного разу на цих маршах відбувалися масові затримання учасників. А на місці вбивства Нємцова, на Великому Москворецькому мосту, волонтери створили неофіційний меморіал. Московська влада регулярно знищує його, але незабаром меморіал з'являється знову.

Меморіал Бориса Нємцова

Права кримськотатарського народу - корінного народу півострова грубо порушуються. Лідери кримських татар піддаються репресіям і гонінням, а Мустафі Джемілєву заборонений в'їзд до Криму зовсім. Йдеться про народ чисельністю 300 тисяч чоловік, який не так давно пережив жорстокі сталінські репресії і депортації.

Марш пам'яті Бориса Нємцова

Марш пам'яті Бориса Нємцова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли фотографії розкішного застілля у виправній колонії в РФ, в якому брав участь Заур Дадаєв, засуджений за вбивство Бориса Нємцова.

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