На несогласованные акции, под дубинки, выходят только самые смелые. Таких много не бывает.

Но сегодня есть возможность проявить свое отношение к происходящему у всех, кто возмущен, оскорблен, испуган или просто недоволен.

Есть ощущение, что сегодняшняя акция может оказаться последней санкционированной и что потом этот клапан перекроют. Отведут загон где-нибудь на окраине. А чего властям стесняться после того, что они устроили в эти дни, и накануне того, что собираются устроить в будущем?

В центр Москвы стянули спецтехнику и автозаки Федеральное агентство новостей

Мне кажется, единственное, что может заставить режим попятиться – если на Сахарова придет много людей. Очень много.

Потому что если нет – придется всем потом вспоминать этот день, когда еще можно было что-то изменить.

10 августа 2019 года.

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