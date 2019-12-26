Боїться отрути? Путіна підловили на підозрілій поведінці на публіці

У мережі з'явилося відео, на якому президенту Росії Володимиру Путіну підносять персональну термочашку.

Це сталося на передноворічному "підсумковому" засіданні уряду Росії. Кадри опублікували в Telegram-каналі "Пул №3". "Алтайські трави, заварені в термочашці", – йдеться в коментарі.

Потім Путіна з тією ж чашкою в той же день помітили на хокеї. І знову було зазначено, що в ній чай.

Владмир Путін на хокеї "Пул №3"

Перед цим політолог і блогер Олексій Голобуцький якраз звернув увагу на той факт, що під час прогулянки на поїзді в окупованому Криму Путін пив чай зі звичайного гранованого склянки з підставкою.

"Знову прокололися з двійником. Тому що справжній навіть в туалет з шістьма охоронцями ходить – а тут відкритий стакан!" – зіронізував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогери помітили, що Путін також і на міжнародних зустрічах п'є тільки з особистої термочашки, тоді як інші користуються склянками або келихами.

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