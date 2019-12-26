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26 грудня • оновлено в 11:03
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Боїться отрути? Путіна підловили на підозрілій поведінці на публіці

1.5т
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У мережі з'явилося відео, на якому президенту Росії Володимиру Путіну підносять персональну термочашку.

Це сталося на передноворічному "підсумковому" засіданні уряду Росії. Кадри опублікували в Telegram-каналі "Пул №3". "Алтайські трави, заварені в термочашці", – йдеться в коментарі.

Потім Путіна з тією ж чашкою в той же день помітили на хокеї. І знову було зазначено, що в ній чай.

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Владмир Путін на хокеї

Владмир Путін на хокеї

"Пул №3"

Перед цим політолог і блогер Олексій Голобуцький якраз звернув увагу на той факт, що під час прогулянки на поїзді в окупованому Криму Путін пив чай зі звичайного гранованого склянки з підставкою.

"Знову прокололися з двійником. Тому що справжній навіть в туалет з шістьма охоронцями ходить – а тут відкритий стакан!" – зіронізував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогери помітили, що Путін також і на міжнародних зустрічах п'є тільки з особистої термочашки, тоді як інші користуються склянками або келихами.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Не толька кружка у него в кармане своя ложка и вилка...но это не помогает ботекс давит на мозг
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1
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
И что такого? Ему так положено по должности. Путину и ручки на тренажёре протирают и что? Он такой один. Это вам не huем по грязным клавишам стучать и по Парижу на общественном такси рассекать ...
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2
3
Хо Хол
Хо Хол
Пиздeц, вы каждый его пук будете в виде новости подавать?
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3
3
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Хо Хол, вот если бы Путин где-нибудь споткнулся ... Представляешь? Тогда бы у этих журналистов, Чернобыль - это просто "пук" было бы ...
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1
1

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