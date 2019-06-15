ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

З 175 людьми на борту: в Росії Boeing не зміг приземлитися. Відео понівеченого літака

12.8тЧитати матеріал російською

У суботу, 15 червня, близько 2 години ночі, лайнер Boeing 737 зі 175 пасажирами, які летіли з Москви, здійснив жорстку посадку в Краснодарі.

Літак хвостом зачепив посадкову смугу в аеропорту, не зумівши приземлитися з першої спроби — пасажири і екіпаж не постраждали, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Проведено огляд місця події. Встановлюється сума заподіяного збитку.

Боїнг в Краснодарі здійснив аварійну посадку

Боїнг в Краснодарі здійснив аварійну посадку

Кадр з відео

У прес-службі Південного слідчого управління на транспорті СК РФ, співробітники відомства проводять перевірку за фактом жорсткої посадки літака. Відзначається, що з 175 осіб, які перебували на його борту, за медичною допомогою не зверталися.

Новини
У Росії екстрено сів літак із пасажирами: що трапилося

Також відомо, що командир лайнера A-319 доповів про неможливість здійснити посадку і відхід на друге коло. Однак при спробі здійснити маневр торкнувся хвостовою частиною злітно-посадкової смуги. Незважаючи на позаштатну ситуацію, літак вдалося вдало посадити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", де загорівся. У результаті НП загинула 41 особа.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяКраснодар
Тег
літак
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
4
12
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Очередное доказательство полного кретинизма лохлов.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Модеатор...а причём тут А 319?????
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А вообще забавен идиотизм модеатора...Боинг и А-319...это разные самолёты...совершенно
Показати коментар повністю
Відповісти
5
2

Блоги / думки

ads pixel