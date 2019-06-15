У суботу, 15 червня, близько 2 години ночі, лайнер Boeing 737 зі 175 пасажирами, які летіли з Москви, здійснив жорстку посадку в Краснодарі.

Літак хвостом зачепив посадкову смугу в аеропорту, не зумівши приземлитися з першої спроби — пасажири і екіпаж не постраждали, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Проведено огляд місця події. Встановлюється сума заподіяного збитку.

Боїнг в Краснодарі здійснив аварійну посадку Кадр з відео

У прес-службі Південного слідчого управління на транспорті СК РФ, співробітники відомства проводять перевірку за фактом жорсткої посадки літака. Відзначається, що з 175 осіб, які перебували на його борту, за медичною допомогою не зверталися.

Також відомо, що командир лайнера A-319 доповів про неможливість здійснити посадку і відхід на друге коло. Однак при спробі здійснити маневр торкнувся хвостовою частиною злітно-посадкової смуги. Незважаючи на позаштатну ситуацію, літак вдалося вдало посадити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва-Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" екстрено повернувся в аеропорт "Шереметьєво", де загорівся. У результаті НП загинула 41 особа.

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