Boeing 737 із росіянами загорівся у небі: всі деталі

Пасажирський Boeing 737 екстрено приземлився у московському аеропорту "Внуково" через пожежу в багажному відділенні.

Про це повідомляє "ФАН" із посиланням на джерело у повітряній гавані. За його словами, літак виконував рейс до Праги, але незабаром після вильоту був змушений повернутися назад.

"Спрацювала сигналізація про задимлення і пожежу в багажному відсіку. Через нештатну ситуацію було вирішено повернутися", — пояснив співрозмовник.

"Внуково"

Уточнюється, що приземлення пройшло успішно, у штатному режимі. Нібито стався збій системи сигналізації пожежогасіння, датчик спрацював неправильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у московському аеропорту Шереметьєво сталася нова НП: 178 пасажирів рейсу "Москва — Єреван" були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону.

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