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Блискавка влучила у носій: у Росії трапилася нова НП з ракетою

4.9тЧитати матеріал російською

У понеділок, 27 травня, в ракету-носій "Союз-2.1б", яка стартувала з космодрому Плесецьк, вдарила блискавка. Надзвичайна подія трапилася одразу після пуску.

Удар блискавки влучив у ракету приблизно через 10 секунд після її відриву від землі, повідомляє пропагандистський ресурс "Звезда". Однак на успішний старт носія інцидент нібито ніяк не вплинув. Ракета, в яку вдарила блискавка, мала вивести на орбіту Землі навігаційний супутник "Глонасс-М" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тим часом "Інтерфакс" також пише, що його джерела в ракетно-космічній космічній галузі Росії підтвердили, що блискавка влучила у носій, проте це ніяк не завадило виведенню супутника на орбіту. "Всі системи відпрацювали штатно, жодних проблем не було", — сказав один зі співрозмовників агентства.

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Ракета "Союз"

Ракета "Союз"

"Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року під час запуску російської ракети-носія "Союз-ФГ" до міжнародної космічної станції через збій у датчику поділу першого і другого ступенів сталася аварія.

У мережі з'явилося відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів.

Варто зазначити, що проти Рогозіна спрямували шквал критики в соцмережі через те, що сталося. Його закликали піти у відставку і навіть вимагали ув'язнення.

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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
" ... В ракетоноситель попала молния ... Все системы с работали штатно..." так я не понял в чём чп?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Как там с украинской космонавтикой? Ракетами, космодромами, спутниками?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
т.е. когда куда либо попадает молния, это все потому что Путин. Хотя в школе зачем-то рассказывают про то, что молния, это физическое явление. И поэтому, если в грозу бьет молния во что-либо, то это нонсенс, и конечно же вина Путина. А когда мост начинает разваливаться через день после открытия, это хорошо освоенные бюджетные деньги.
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