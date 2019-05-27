Блискавка влучила у носій: у Росії трапилася нова НП з ракетою

У понеділок, 27 травня, в ракету-носій "Союз-2.1б", яка стартувала з космодрому Плесецьк, вдарила блискавка. Надзвичайна подія трапилася одразу після пуску.

Удар блискавки влучив у ракету приблизно через 10 секунд після її відриву від землі, повідомляє пропагандистський ресурс "Звезда". Однак на успішний старт носія інцидент нібито ніяк не вплинув. Ракета, в яку вдарила блискавка, мала вивести на орбіту Землі навігаційний супутник "Глонасс-М" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тим часом "Інтерфакс" також пише, що його джерела в ракетно-космічній космічній галузі Росії підтвердили, що блискавка влучила у носій, проте це ніяк не завадило виведенню супутника на орбіту. "Всі системи відпрацювали штатно, жодних проблем не було", — сказав один зі співрозмовників агентства.

Ракета "Союз" "Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року під час запуску російської ракети-носія "Союз-ФГ" до міжнародної космічної станції через збій у датчику поділу першого і другого ступенів сталася аварія.

У мережі з'явилося відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів.

Варто зазначити, що проти Рогозіна спрямували шквал критики в соцмережі через те, що сталося. Його закликали піти у відставку і навіть вимагали ув'язнення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.